Bruno Galassi, nacido en Lleida, ficha por la Lazio

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El centrocampista nacido en Lleida y de origen argentino Bruno Galassi dará esta temporada el salto al fútbol profesional de la mano de la Lazio italiana, dirigida por el siempre temperamental Genaro Gattuso, que le fichó procedente del juvenil del Real Madrid a cambio de 4 millones de euros.

Galassi nació en la capital del Segrià el 7 de febrero de 2007 debido a que sus padres emigraron a Catalunya desde Argentina para trabajar. Su padre, Eric Galassi, que fue campeón de la Liga Regional Totorense en 1995 con el Club Atlético San Genaro, trabajó como director de Il Pastificcio, un restaurante que formaba parte del grupo de La Tagliatella, y que se encontraba en Passatge Pompeu, donde ahora está el restaurante japonés Hakki. No obstante, la vinculación del pequeño de los Galassi con la Terra Ferma duró muy poco, ya que con apenas 8 meses regresó con su familia a Rosario. Allí, en la misma tierra donde Leo Messi empezó a darle patadas a un balón, nació su pasión por el fútbol y, en 2015, tras mudarse de nuevo, esta vez al barrio de Las Rozas, en Madrid, comenzó su carrera deportiva.

El leridano se estrenó en la academia de la RFEF. Luego pasó por el fútbol base del Rayo Vallecano y el Getafe hasta llegar al Madrid, club con el que ganó la Youth League la pasada temporada y que se ha guardado el 50% de sus derechos.