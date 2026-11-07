Derbi leridano con objetivos distintos

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El Vila-sana y el Alpicat protagonizan hoy (19.00/Lleida TV) el primer derbi leridano de la temporada, con dinámicas diferentes después de la jornada inaugural. Las del Pla d’Urgell comenzaron la Liga con una importante victoria por 0-1 en la pista del Fraga, mientras que el Alpicat cedió en casa por 0-2 ante el Mataró.

Pese a la diferencia de objetivos y potencial entre ambos conjuntos, la argentina Gime Gómez advirtió en Lleida TV de que el Vila-sana no se fía. “Primero hay que jugar el partido y después veremos el resultado. Es un rival complicado”, señaló la internacional, que espera ofrecer un buen espectáculo a la afición. El equipo de Lluís Rodero, finalista de la Supercopa de España, todavía está conjuntándose después de llevar poco tiempo entrenando junto, pero ya demostró su capacidad competitiva al superar al Fraga con un gol en los últimos minutos. “Empezar bien la Liga nos da buenas sensaciones y confianza”, reconoció Gómez.

Por su parte, el técnico del Alpicat, Mats Zilken, dijo en Lleida TV que quiere pasar página de la derrota ante el Mataró, un resultado que consideró excesivo por lo visto sobre la pista. “El partido fue mucho mejor de lo que refleja el resultado. Sigo confiando en el equipo”, afirmó. Zilken reconoció la exigencia del rival. “Es seguramente el mejor equipo de la Liga, con grandes jugadoras. Te aprieta, te hace correr y pensar muy rápido. Tenemos que ser mentalmente fuertes, intentar competir y hacer nuestro partido”, explicó.