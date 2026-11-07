Márquez, segundo en la Practice tras Di Giannantonio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El leridano Marc Márquez (Ducati) comenzó ayer el Gran Premio de Catar con una segunda posición en la sesión de Practice, en la que se quedó a solo 142 milésimas del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), autor del mejor tiempo con un espectacular 1:50.406, nuevo récord absoluto del circuito de Losail. El piloto de Cervera, que aspira a conquistar el título mundial este fin de semana, demostró velocidad desde los primeros entrenamientos, después de haber encabezado la tabla en la sesión matinal con un registro de 1:52.278.

La jornada, sin embargo, tuvo un sobresalto para el leridano. Cuando faltaban 27 minutos para terminar la Practice, su Ducati sufrió la pérdida de la cadena y de parte del chasis a las puertas del pit lane. Márquez tuvo que empujar la moto con el pie por la recta principal hasta recibir la ayuda de un mecánico. Posteriormente pudo regresar a la pista con su segunda montura y mejorar sus registros hasta situarse segundo.

Por delante solo terminó Di Giannantonio, que rebajó el anterior récord de Losail, precisamente en poder de Márquez desde 2025 (1:50.499). El italiano aventajó en 142 milésimas al catalán, mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero a 260 milésimas, completó las primeras posiciones. Francesco Bagnaia (Ducati) fue cuarto.

En la lucha por el campeonato también dio un paso importante Jorge Martín (Aprilia), principal rival de Márquez, que finalizó séptimo con 1:51.041, a 635 milésimas del mejor tiempo. El madrileño pudo competir pese a las molestias físicas que todavía arrastra y después de perderse la cita de Malasia por lesión. La sesión dejó diez pilotos clasificados directamente para la Q2, entre ellos Raúl Fernández, quinto; Enea Bastianini, sexto; y Johann Zarco, octavo. Pedro Acosta (KTM), decimocuarto, tendrá que pasar por la Q1.

Márquez sale a la pista en Losail con un colchón de 44 puntos sobre Jorge Martín, que sigue tocado por la lesión que arrastra en su muñeca derecha; y con 66 puntos sobre Marco Bezzecchi, el tercero de la general. “Me sé los números, tengo que hacer ocho más que uno y 30 más que el otro”, dijo en referencia al italiano y el español de Aprilia, respectivamente.