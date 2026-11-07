Un Cadí La Seu sin acierto en ataque cae en casa y rompe su buena racha después de 3 victorias seguidas

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El Cadí La Seu perdió ayer su imbatibilidad en casa al cuarto partido, al caer frente al Jairis del urgelense Bernat Canut (55-67), que dejó constancia de su nivel. Sin Sontag, aún de baja, y con un pésimo porcentaje de tiro, sobre todo de tres puntos (4 de 15), las leridanas no pudieron encadenar su cuarta victoria antes del parón por las ventanas FIBA.

El partido no arrancó nada bien para las de Pepe Vázquez pese a las dos canastas iniciales de Donarski, que dieron una renta de 4-2. Fue la última vez en la que las altourgelenses tuvieron el mando del partido ante un Jairis que, aunque le costó entrar en calor, cuando lo hizo fue un equipo arrollador. En apenas cuatro minutos, las de Bernat Canut, lideradas por la exurgelense Laura Gil en la pintura y Hobbs desde el perímetro, no solo le dieron la vuelta al partido sino que asestaron un golpe importante con un parcial de 0-11, que le dio una renta de nueve tantos (4-13).

Vázquez, viendo que su equipo no reaccionaba (5-15, m.7), pidió tiempo, pero de nada le sirvió, ya que el Jairis estaba en modo rodillo y con sendos triples de Hill y Massey elevó la renta hasta una máxima de 14 tantos (7-21), reducida a 12 con dos tiros libres de Mata (9-21) al final del periodo.

En el inicio del segundo cuarto la decoración pareció cambiar con un parcial de salida de 8-2 (18-24), que obligó a Canut a parar el partido. El tiempo muerto tampoco le dio resultado al técnico de La Seu, que no pudo parar a su exequipo, en especial a una entonada Orsili. La italiana, con ocho puntos seguidos, comandó las operaciones ofensivas y situó al Cadí a tres puntos en dos ocasiones (23-26 y 28-31), pero en ambas el Jairis respondió con un 2+1 y no dio pie a que las leridanas completaran la remontada. En el tramo final del segundo cuarto, un par de despistes permitieron a las murcianas llegar al descanso dominando por diez puntos (30-40) con un parcial de 2-9.

El tercer cuarto fue un intercambio de golpes que hizo que el marcador apenas sufriera cambios significativos. Fue en el último asalto cuando el Cadí pareció volver al partido y redujo la desventaja a cinco puntos (48-53), pero de nuevo su falta de acierto en el tiro exterior y las pérdidas le volvieron a impedir ir más allá. Las murcianas, mejor asentadas, lograron un parcial de 0-10 que elevó la renta hasta los 15 tantos (48-63), la máxima de todo el partido que fue definitiva.