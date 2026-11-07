Remonta frustrada del iLERNA Lleida después de la pitada del Barris (93-98)

Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

De nuevo el equipo de Gerard Encuentra ha salido con energía baja en la pista del Barris Nord, Baskonia lo ha aprovechado y rápidamente se ha situado once por encima con el 10-21. El equipo ha buscado cambiar la dinámica pero el poco acierto, sobre todo en tiros libres, y el acierto de Baskonia con un espectacular Joksimovic y los puntos de Simmons.

La actitud del equipo, en el tramo final del segundo cuarto, ha sido la gota para exceder el vaso para la afición del Barris, que ha despedido a los jugadores con una ruidosa pitada y con un marcador contundente de 39-54.

A la vuelta de vestuarios, Baskonia ha salido decidido a romper el partido y ha situado el 43-65 de máxima para los visitantes. Perrin se ha lesionado de los gemelos, que le han subido después de un mate, y ya no ha devuelto en pista.

Al último cuarto, con todo perdido, James Batemon ha cogido la dirección del juego y en unos minutos de inspiración brutales ha vuelto al equipo dentro del partido. Ayudado con un par de triples de Shurna y la implicación en defensa del resto de compañeros, inexistente hasta el momento, ha puesto el miedo al cuerpo en el Baskonia. Finalmente, el remontamiento no ha sido posible y los vitorianos se han llevado la victoria por la mínima, que deja el iLERNA Lleida colista al ACB. El próximo partido estará en el Barris Nord, el próximo domingo contra Manresa a las 12 horas.