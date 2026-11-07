El Ilerna, tras cinco derrotas seguidas, necesita ganar este sábado

El Ilerna Lleida busca hoy (21.00 horas/Dazn) remontar el vuelo y que el Barris Nord sea un punto de inflexión para romper una dinámica que empieza ya a ser preocupante. Cinco derrotas consecutivas han llevado al conjunto de Gerard Encuentra hasta los puestos de descenso, una situación que no vivía desde hace casi de dos años, concretamente desde el 20 de octubre de 2024. El partido ante el Baskonia se presenta, por tanto, como una oportunidad para cambiar el rumbo y recuperar sensaciones, pero también como una prueba de carácter después de una semana de reflexión.

La derrota en Murcia fue especialmente dolorosa por la imagen ofrecida por el equipo, sobre todo en el tramo final. Una actuación que el club no está dispuesto a que se repita. El pasado lunes, el presidente Albert Aliaga bajó al vestuario para trasladar personalmente su preocupación por la situación, aunque también para reiterar la confianza de la entidad en la plantilla y en su capacidad para revertir la dinámica. El mensaje fue claro: hay margen de reacción, pero es necesario dar un paso adelante.

Gerard Encuentra asegura que la respuesta durante los entrenamientos ha sido positiva. “Hemos hecho una muy buena semana de entrenamientos. Veo al equipo muy concentrado, con muchas ganas de crecer y mejorar”, explicó el técnico, que prefiere aparcar la clasificación y centrar sus esfuerzos en corregir los problemas que han penalizado al equipo, especialmente en defensa. “No estamos pensando en el descenso, estamos pensando en ganar al Baskonia y estamos convencidos de que podemos hacerlo”, afirmó. El técnico también reconoció que la responsabilidad de mejorar debe ser compartida. “A veces falta capacidad, a veces voluntad y otras veces que la estrategia sea mejor. Aquí tenemos todos parte de responsabilidad”, apuntó.

En el apartado físico, ninguno de los dos equipos llega en buenas condiciones al partido. El Ilerna Lleida tiene las bajas ya conocidas de larga duración de Diagne y Adrià Rodríguez y mantiene la seria duda de Dani Garcia, que ya no jugó en Murcia y que no ha podido entrenar en toda la semana con el grupo. “Si llega, llegará muy, muy justo”, reconoció Encuentra, que también tiene con molestias a Kur Kuath y John Shurna.

El Baskonia tampoco anda mejor, ya que no podrá contar con los pívots Kurucs, Sedekerskis y Marcio Santos, mientras que otro interior, Faried, es duda después de acabar con molestias y calambres el partido de Euroliga del jueves en la pista del Fenerbahçe. Los vitorianos, que encadenan siete derrotas en Euroliga, viajarán con nueve jugadores del primer equipo y con el juego interior bajo mínimos. Pese a ello, Encuentra espera a un rival de máxima exigencia, especialmente por su físico y talento, pero también reclama el apoyo de un Barris Nord que debe volver a ser un factor diferencial. “Espero un Barris de gala, que apriete y que esté a las duras y a las maduras”, señaló.