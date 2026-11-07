El Trail Montroig reunirá a 900 atletas

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La reserva natural de Sant Llorenç de Montgai y Camarasa volverá a convertirse el próximo 14 de noviembre en el escenario de la decimoquinta edición del Trail Montroig, que reunirá a unos 900 participantes y ofrecerá cuatro modalidades: maratón, media maratón, esprint y la popular Volta al Pantà, una propuesta no competitiva abierta a todos los públicos. En esta edición destaca la nutrida participación femenina, que rozará el 40%.

Organizada por la Associació Trail Montroig Sant Llorenç Camarasa y Pedala.cat, la competición puntúa para los circuitos UTMB e ITRA y recorrerá algunos de los parajes más emblemáticos de este espacio natural. Entre ellos destacan las ermitas de Sant Jordi y Montalegre, el puente colgante del Congost de Mu, el pueblo y la presa de Camarasa, la cresta del Mont-roig y el Pas dels Orelluts.

La modalidad reina será la maratón, con 41,2 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo para dará comienzo a las 7.30. Se trata del recorrido más exigente técnicamente, con pasos destacados por el tossal de Monteró, el Pas de l’Orellut, la Torreta de Sant Salvador, la ermita de Sant Jordi, la Penalta y la presa de Camarasa, antes de afrontar la última subida a la carena del Mont-roig. La media maratón, con salida a las 9.30, contará con 21,4 kilómetros y 1.350 metros de desnivel positivo.

Por su parte, el esprint, que comenzará a las 10.00, ofrecerá 14 kilómetros y 560 metros de desnivel, con un trazado rápido y explosivo, especialmente indicado para quienes quieran iniciarse en el trail running. Finalmente, la Volta al Pantà, que arrancará a las 11.00, propondrá un recorrido de ocho kilómetros y apenas 100 metros de desnivel, pensado para familias y acompañantes. Durante el itinerario podrán descubrir el yacimiento arqueológico de la Roca dels Bous y disfrutar de las vistas del Segre, la Paret de l’Os y las sierras del Mont-roig y Monteró.