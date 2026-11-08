El Barça busca un golpe de autoridad ante el Atlético

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El Atlético y el Barça protagonizan hoy uno de los partidos más atractivos de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports (Riyadh Air Metropolitano, 21.00/Movistar LaLiga), con el liderato en juego y la presión añadida de llegar al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación. El conjunto azulgrana afronta una prueba de máxima exigencia ante un rival que ya le puso en dificultades la pasada temporada, tanto en la Copa del Rey como en la Champions.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, reconoció ayer la importancia del encuentro y apeló a la fortaleza de su equipo. “Todos los partidos son muy importantes. Hay tres o cuatro equipos excelentes que están muy apretados en la clasificación y es importante ganar en Madrid. Es nuestro objetivo y vamos a darlo todo”, aseguró el técnico alemán.

Flick no quiso mirar atrás pese a los precedentes desfavorables ante los rojiblancos. “Eso está en el pasado. Para mí no es relevante, lo importante es lo que pase mañana (hoy para el lector). Tenemos que ganar para irnos al parón en lo más alto de la tabla. Por eso será importante demostrar nuestra fuerza y calidad”, señaló. Una de las incógnitas de la alineación azulgrana está en el centro del campo, donde el técnico debe cubrir la baja de Rodri. De Jong y Bernal son las principales alternativas. “Ya sabemos la calidad de De Jong, pero también la de Bernal, que lo ha hecho muy bien. Es bueno poder pensarlo esta noche”, explicó. El entrenador también abrió la puerta a la titularidad de Eric García y elogió la adaptación de Brian Fariñas al lateral derecho, pese a no ser su posición habitual.