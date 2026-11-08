Derrota honrosa: El Ilerna roza la remontada en un duelo que volvía a ir encaminado al desastre

El Ilerna Lleida encajó ayer su sexta derrota consecutiva, pero al contrario de las últimas tres, cayó con la cabeza bien alta y sin tener que reprocharse nada. En un partido que iba encaminado hacia un nuevo desastre, con quince puntos de desventaja al descanso (39-54) y 22 al inicio del tercer cuarto (43-65), Batemon se puso la manta a la cabeza (con 29 puntos, 20 de ellos en el último cuarto) y estuvo a punto de liderar una remontada que hubiera supuesto un punto de inflexión en el último cuarto (31-20). Los leridanos llegaron a empatar (91-91) a falta de un minuto, pero las últimas jugadas cayeron del bando vitoriano, para firmar un 93-98 final frente a un Ilerna con muchos déficits, pero que fue despedido entre aplausos al final del partido, mientras que al descanso la afición castigó al equipo con una sonora pitada. Porque, aunque el equipo siga en descenso y ayer tuviera un peor porcentaje en tiros libres (55%, con 11/20) que su rival en triples (61%, con 14/23), el público leridano lo único que exige es compromiso.

De hecho, el arranque fue la historia de siempre: la defensa andaba perdida y tocó remar a contracorriente con el 10-21. Ante un Baskonia con bajas y sin interiores, que movía el balón por el perímetro, las ayudas llegaban tarde y el equipo vasco acertó sus nueve primeros tiros de campo. Encuentra pidió tiempo muerto y llegó un parcial de 7-0 (17-21), aunque el poco acierto en el tiro libre (1/4) y las siete pérdidas evitaron que la reacción fuese mayor y el parcial terminó con 20-27.

En los primeros compases del segundo cuarto la única vía útil para atacar fue Perrin. El galo, con seis puntos seguidos, fue el único capaz de anotar en un primer tramo fallón de los leridanos, que volvieron a caer a diez puntos de diferencia desde el 24-34 hasta el 29-39, con un triple de Simmons, el mejor visitante con 25 puntos. De hecho, los vitorianos siempre encontraban un jugador liberado para castigar, como siempre, a los leridanos desde la distancia. Primero fue Joksimovic para situar el 33-45, después Frisch (37-49) y finalmente Duarte (39-54) para llevar al límite la paciencia de un Barris Nord que despidió a su equipo con una sonora pitada en el descanso, tras la canasta final de Duarte (39-54), después de un segundo cuarto en el que los leridanos fallaron más tiros libres (3 de los siete lanzados), que triples el rival, tan solo uno de los seis intentados, mientras que el registró leridano fue un 1/9.

La única buena noticia es que quedaban 20 minutos para reaccionar. La mala, que los 15 puntos a remontar se convirtieron en 22 en poco más de tres minutos, tras un arranque visitante con tres triples y un conjunto leridano que salió derrotado de los vestuarios (43-65). Y fue una pena porque el parcial de 7-0 tras el tiempo muerto de Encuentra solo sirvió para volver a situarse a 15 puntos (50-65).

Llegaron a ser 12 tras dos grandes canastas de Perrin (54-66), que no pudo disputar el último cuarto por problemas de gemelo, pero los de Perasovic volvieron a castigar desde la distancia para llegar 16 puntos arriba al último cuarto (62-78).

Todo parecía perdido, pero Batemon se empeñó en demostrar que no. Más allá de un triple de Hughes, anotó 20 puntos para, con un parcial de 23-10, dejar el partido a una posesión (85-88), con 4 minutos restantes. Shurna tuvo un triple para empatar pero lo erró, aunque lo enmendó con creces porque acertó en sus dos siguientes lanzamientos desde la distancia para empatar el partido a 91 a falta de 1 minuto.

Pero todo era demasiado bonito, porque Simmons replicó con otro triple (91-94) y todo volvió a caer en contra de los leridanos. El Baskonia tuvo licencia para defender con mucha dureza las últimas intentonas de Batemon y Joksimovic amplió las diferencias (91-96). Fue la sentencia para un Ilerna Lleida, que acabó cayendo por 93-98, pero cambió los pitos con los que el público despidió al equipo al descanso por aplausos al final del encuentro.