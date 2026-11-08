El Rally Ciutat de Tàrrega da el pistoletazo de salida con 45 equipos

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El 32 Rally Ciutat de Tàrrega dio ayer el pistoletazo de salida con la disputa de la primera etapa, que tuvo como escenario caminos del término municipal. El primer equipo tomó la salida a primera hora de la tarde desde el parque cerrado del Pati para afrontar el tramo E, de 6,75 kilómetros, que incluyó dos pasadas por diferentes caminos y una exhibición final en la avenida de Montserrat. Esta última permitió acercar la competición a la ciudadanía y ofrecer un primer espectáculo a los aficionados. Durante la mañana se habían realizado las verificaciones administrativas en el Espai MerCAT y las técnicas en las instalaciones de Rodi.

La prueba vivirá hoy su segunda y última etapa, que comenzará a las 8.40 horas con la salida del primer participante desde el Pati. Los equipos deberán completar los tramos A-1 y B-1, con tres pasadas cada uno, en un recorrido que transcurrirá por los municipios de Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola y El Talladell. La edición de este año cuenta con 45 equipos procedentes de Catalunya, otros puntos de España, Andorra y Francia, entre los que destacan cuatro Porsche clásicos. Organizada por el Club Escuderia Tàrrega, la competición forma parte del calendario de varios campeonatos catalanes.