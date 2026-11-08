Eterno De Miguel

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El tinerfeñismo colmó ayer las graderías del centenario Heliodoro Rodríguez López para despedir, por última vez, a Jesús de Miguel. La plantilla blanquiazul al completo, el equipo femenino, la base, empleados del club, autoridades locales, representantes del fútbol y el deporte nacional y miles de aficionados estuvieron presentes en un solemne acto para homenajear al delantero, fallecido el pasado martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria tras sufrir un fuerte choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

Durante el acto, que arrancó con un minuto de silencio, se sucedieron los parlamentos. El capitán del primer equipo, Enric Gallego, fue el primero en hablar. “Por encima de cualquier partido o logro deportivo, lo que permanece es la persona que eras. Nuestro estadio se reúne para rendir homenaje a un futbolista. Nosotros, para rendírselo a un amigo. Aunque no te gustara ser protagonista, hoy todos queremos hablar de ti porque te lo mereces. Allá donde estés, sigue sonriendo. Nosotros seguiremos aquí”, remarcó visiblemente emocionado. Luego tomaron la palabra el presidente de la entidad, Felipe Miñambres, y el máximo accionista, Rayco García. Ambos le dedicaron palabras de cariño al futbolista y a su familia.

El acto concluyó con la parte religiosa, presidido por el Obispo Eloy Santiago, un vídeo que recogía todas las muestras de afecto y condolencias de los principales clubes y figuras del deporte nacional e internacional y con su afición recordándole entonando un último cántico.