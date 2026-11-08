Gerard Encuentra: “Nadie quiere esta situación”

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Tras la ajustada derrota ante el Baskonia, el técnico del Ilerna Lleida, Gerard Encuentra, acudió a la rueda de prensa contrariado. Por una parte, lamentó encajar la sexta derrota consecutiva, pero también destacó la garra y la capacidad de reacción de su equipo, que se quedó a las puertas de obrar el milagro. En este sentido, el leridano remarcó que “nadie en el equipo quiere estar en esta situación, todos queremos ganar y dar nuestra mejor versión”. Aun así, los burdeos están inmersos “en una dinámica complicada” que les hace tener “más dudas”, según explicó el técnico, que añadió que “no es normal los tiros libres que fallamos y las pérdidas. Está claro que es un tema mental, de vernos superados”.

Sobre el partido, Encuentra aseguró que ha decidido agarrarse a las cosas “positivas”, elogiando que el equipo “ha hecho todo lo posible, en una situación delicada, para ganar”. “Es un buen punto de partida”, añadió.

No obstante, el técnico destacó que “es difícil remar cuando en cada ataque te meten una canasta” y aseguró que “es el punto en el que debemos seguir trabajando para mejorar”. “No somos tan buenos como para que no nos superen en algún momento”, subrayó. En este sentido, Encuentra puso en valor la actuación del equipo en el segundo tiempo y su mejora defensiva. “Hemos sido más intensos, hemos rotado, hemos cerrado el rebote y hemos podido correr un poquito más”, destacó el leridano, que afirmó que “en algunos momentos había la sensación de que el equipo podía dejarse ir, pero en ese sentido hemos estado bien en sacar ese orgullo y espiritu competitivo hasta empatar”.

Aliaga, pensativo en el palco en el descanso Después de que el equipo se fuera del descanso entre una sonora pitada, se pudo observar al presidente del club, Albert Aliaga, solitario en el palco y con gesto pensativo, ante otra mala primera parte del equipo, en la que dio un rendimiento muy preocupante, a pesar de que él mismo bajó al vestuario entre semana para reclamar que no se repitiera la imagen del equipo en Murcia.

Reconocimiento al Club Ciclista Lleida Durante el descanso, el club organizó un homenaje al Club Ciclista Lleida, para reconocer si histórica temporada 2026, en la que su equipo élite/sub-23 ha conseguido ser el mejor equipo del ranking estatal por equipos.