Goleada en el derbi leridano

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El CP Vila-sana se impuso ayer al HC Alpicat en el primer derbi leridano de la temporada (6-1). Las del Pla d'Urgell vencieron en un duelo igualado en la primera mitad que las mantiene en la cima de la OK Liga Iberdrola. Por su parte, el Alpicat encajó la segunda derrota del curso y sigue anclado en la última posición.

En la primera parte, el guion de partido fue el esperado. El Vila-sana saltó a la pista más prepositivo, mientras que su rival, el Alpicat, aguantaba replegado. Aun así, las del Segrià hicieron daño al contragolpe con Sanjurjo obligando a emplearse a fondo a la portera local, Sandra Coelho.

A partir del minuto 5, las ocasiones empezaron a sucederse a favor del vigente campeón de Liga. Florenza lideró el ataque de las de Rodero y lo intentó, sin suerte, en el minuto 8. Luego fueron Elsa Salvanya, Sara Roces y Gime Gómez las que probaron a Ari García, que respondió con gran solvencia a las internadas del Vila-sana. Las de Lluís Rodero, a pesar de su escasa efectividad de cara a puerta, encerraron a su rival. Sin embargo, el Alpicat respondió con contragolpes directos y en el minuto 22 Claramunt tuvo un mano a mano clarísimo con Coelho, que fue no materializó. El Alpicat perdonó y las del Pla lo aprovecharon a falta de 2 minutos para el descanso. Florenza aprovechó un rechace de García para abrir el marcador y poner a las suyas en ventaja antes del descanso (1-0).

En la reanudación, el duelo cambió. La sólida defensa del Alpicat cedió ante los constantes ataques del Vila-sana que, tras 5 minutos del segundo tiempo, anotó el 2-0. Un tanto obra de la capitana, Victòria Porta, que tan solo tuvo que empujar la bola ante la línea. Con el segundo gol llegó el chaparrón local. Roces amplió la ventaja, Florenza colocó el 4-0 y un disparo de Noa terminó colándose en la portería de García tras un rebote (5-0). A pesar de la amplia diferencia en el marcador, el Alpicat no bajó los brazos y en el 41 Arantxa aprovechó el pase de la muerte de Claramunt para anotar el tanto de la honra (5-1). Pero, en los minutos finales, el Vila-sana no bajó el ritmo y Sara Roces firmó su doblete para cerrar la goleada en su estreno en casa (6-1).

Por otra partem el Esneca Fraga venció ayer al Sant Cugat (1-2) en un partido muy ajustado. Las de la Franja materializaron el triunfo con un tanto de M. Sanjurjo en la segunda parte (1-2).