León y Duran se imponen en la Cursa del Sant Crist

Los corredores que participaron en la prueba de 5 kilómetros en el momento de la salida. - ÈRIC GRÀCIA

Publicado por ÈRIC GRÀCIA SABATÉ Creado: Actualizado:

Balaguer celebró ayer la tradicional Cursa del Sant Crist de Balaguer, una cita deportiva clásica en el calendario atlético de la comarca y que se celebra en el marco de la Festa Major de la capital de la Noguera.

Organizada por el club Runner’s Balaguer con la colaboración del Ayuntamiento, la prueba alcanzó su 45a edición con más de 200 participantes de diferentes edades y con la incorporación, como novedad este año, de tres categorías infantiles.

La carrera, con salida y meta en el Molí de l’Esquerrà, contó con un recorrido urbano de 5 kilómetros que pasó por lugares emblemáticos de la ciudad como el centro histórico o la zona del río Segre.

En categoría masculina, la victoria fue para Oscar León (independiente), que completó el trazado con un tiempo de tan solo 17 minutos y 2 segundos. Detrás de León llegó el balagueriense Rahal Boufra (Pedala.cat), que se hizo con la segunda posición de la clasificación con un crono de 17’13” minutos, mientras que Miguel Ángel Fidalgo (independiente) completó las posiciones de podio con un registro de 17’18”.

En categoría femenina, la más rápida fue la también balagueriense y ganadora en la anterior edición de la Cursa del Sant Crist, Blanca Duran (Pedala.cat), que volvió a subir al escalón más alto del podio después de terminar la prueba con un tiempo de 19 minutos y 51 segundos. La atleta del A.A. Xafatolls Noemí Aumedes cruzó la meta en segunda posición, con un registro de 20’16”, mientras que la corredora del Runner’s Balaguer Eva Piñol completó el podio femenino (21’14”).

Previamente a la prueba reina, la jornada comenzó con una caminata popular que sirvió para dar inicio a las 16.50 horas a una jornada deportiva de ambiente festivo que reunió a corredores, amigos y familiares en unos días de celebración en la ciudad.

A modo de conclusión, y como novedad de esta 45a edición de la Cursa del Sant Crist, la organización incorporó carreras infantiles dirigidas a niños de menos de cinco años y hasta los 15 con el objetivo de acercar la práctica deportiva y el atletismo a los más pequeños.