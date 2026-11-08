Márquez acaricia el título

Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Màrquez (Ducati) se impuso ayer en una accidentada carrera al esprint del Gran Premio de Qatar, vigésima prueba del Mundial de MotoGP, tras la dura caída de su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, que abandonó el circuito de Lusail en camilla y provocó una bandera roja, y de Marco Bezzecchi (Aprilia), que se fue al suelo al intentar adelantar al de Cervera. Màrquez, que fue segundo en la 'qualy' por detrás de Bezzecchi, dominó la esprint por delante de Fabio Di Giannantonio (Pretamina), que fue segundo, y Jorge Martín (Aprilia), que terminó en tercer lugar. A pesar de remontar desde la undécima posición apenas 14 días después de romperse el radio en Australia, el madrileño sumó siete puntos y no pudo evitar que Márquez tenga hoy su primer 'match ball' por el Mundial.

El leridano conquistaría su décimo entorchado si gana la carrera y su principal perseguidor en la tabla general, Jorge Martín, se queda sin puntuar. Por ahora, el piloto de Ducati es líder con 411 puntos, 49 más que Martín, que tiene 362.

Una vez apagados los semáforos, Bezzecchi defendió su posición de privilegio ante Márquez, pero la acción se detuvo en la tercera vuelta poco después de que el italiano Francesco Bagnaia sufriese una caída por un toque de Fermín Aldeguer (Ducati) cuando éste intentaba superar a Pedro Acosta (KTM). La bandera roja ondeó mientras ‘Pecco’, consciente, era trasladado al centro médico del Circuito Internacional de Lusail, y los pilotos enfilaron el camino al ‘pitlane’. Un cuarto de hora después, Dirección de Carrera decretaba la salida para una nueva carrera a diez vueltas. Bezzecchi optaba por mantener el neumático medio, mientras Márquez y Martín montaban ambos un blando trasero nuevo.

En la resalida, Márquez aprovechó que Bezzecchi se quedó algo parado para ponerse al frente de la prueba, y en una sola vuelta Martín pasaba de undécimo a sexto. Sin embargo, el guion cambió por completo en la cuarta vuelta. Bezzecchi se tocó con el de Cervera y acabó en la grava, y por detrás llegaba Martín para hacerse con el liderato de la carrera. El eneacampeón, cuyo incidente con el transalpino fue investigado sin consecuencias, respondió recuperando la primera posición inmediatamente después.

Los últimos giros se convirtieron en una auténtica batalla por la victoria, aunque el líder del campeonato supo administrar su ventaja para lograr el triunfo por delante de Di Giannantonio, que adelantó en la última vuelta a un Martín que completó el podio.

Antes, en la lucha por la pole, Bezzecchi se aseguraba la primera posición de salida para las dos carreras en Lusail con un tiempo récord de 1:50.028, por delante del mayor de los Márquez, que se quedó a dos décimas.