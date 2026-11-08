Primera victoria para el Balàfia

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El Balàfia superó a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Juventud, por 2-0 gracias a un doblete de Henández y logra la primera victoria de la temporada. La primera parte estuvo igualada y el Balàfia, a pesar de su insistencia de cara a puerta, se encontró con un Juventud sólido en defensa.

Los locales anotaron el primer tanto del partido al inicio de la segunda mitad y consiguieron dominar el encuentro. A falta de diez minutos para el final, sentenciaron el encuentro con otro tanto. Hernández consiguió sus primeros dos goles de la temporada y se sitúa como “pichichi” del equipo.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Pere Cornadó, consigue recortar puntos en la zona de descenso y situarse a tan solo tres puntos de la permanencia, aunque sigue ocupando la última plaza de la tabla. La próxima semana se verá las caras lejos de su campo ante el Balaguer, que ocupa la tercera posición de la competición.