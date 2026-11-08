Victoria épica del Pons Lleida

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El Pons Lleida consiguió una victoria de enorme mérito en la pista del Aitex PAS Alcoi (3-4), en un desenlace absolutamente frenético que premió la ambición y la capacidad de resistencia del conjunto leridano. Los listados, que llegaron al descanso con dos goles de desventaja (2-0), le dieron la vuelta al marcador en una segunda parte extraordinaria y acabaron llevándose los tres puntos con un tanto de Jordi Badia a falta de solo cuatro segundos. Una victoria épica que tuvo un último giro inesperado, ya que el equipo local había conseguido establecer el empate a tres a falta de apenas 13 segundos. Dos victorias en las dos primeras jornadas. Así ha arrancado el nuevo proyecto que dirige Carlos Cortijo que con este triunfo, al menos una jornada más, seguirá en el liderato y, sobre todo, le servirá para insuflar la confianza necesaria para seguir trabajando.

El encuentro tuvo dos caras muy diferenciadas. En la primera mitad, el Pons Lleida no encontró su sitio en la pista ni consiguió imponer su juego. Los problemas defensivos facilitaron que el Alcoi tomara ventaja y se marchara a los vestuarios con un 2-0 que complicaba seriamente las opciones leridanas. La reacción llegó tras el descanso. El conjunto listado corrigió sus desajustes, ganó solidez defensiva y comenzó a encontrar mejores soluciones en ataque. El trabajo realizado durante la semana por el cuerpo técnico, con Carlos Cortijo siguiendo el partido desde la grada por sanción y David Carrasco asumiendo la dirección del equipo, empezó a dar sus frutos. El Pons Lleida fue creciendo hasta encontrar los dos goles que necesitaba para igualar el encuentro.

Con el empate, los listados no se conformaron. Su insistencia tuvo premio y consiguieron situarse por delante con el 2-3, culminando una remontada que parecía encarrilada. Sin embargo, el Alcoi, que cuenta con jugadores de mucha calidad individual, aprovechó una situación de superioridad con cinco jugadores de pista para establecer el 3-3 cuando únicamente quedaban 13 segundos. Un golpe que podía haber dejado al Pons Lleida sin una victoria que había trabajado durante toda la segunda parte.

Pero el equipo no se conformó con el empate y fue a buscar el último ataque. Y entonces apareció Jordi Badia para convertirse en el gran protagonista de la noche. A falta de cuatro segundos para la conclusión, el jugador leridano encontró el camino del gol tras una magistral asistencia del ‘Mago’ Darío Giménez y desató la euforia con el definitivo 3-4. Un desenlace de locura para una victoria llena de carácter.

El triunfo permite al Pons Lleida sumar seis puntos en la clasificación y seguir al frente de la clasificación. La victoria en Alcoi supone, además, una demostración de carácter de un grupo que supo levantarse de un 2-0 y que terminó ganando cuando el partido parecía condenado al empate.