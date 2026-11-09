El Alcoletge reacciona y se lleva los tres puntos

Publicado por M. IGLESIAS Creado: Actualizado:

El Alcoletge remontó el encuentro ante el Benavent de Segrià y se llevó los tres puntos (3-1). En un partido duro, los visitantes empezaron adelantándose en el primer minuto de juego con un tanto de Corrales (1'). Los locales tuvieron que ir a remolque para volver a igualar el encuentro, cosa que lograron. El Alcoletge supo llevar el partido a su terreno, siendo quien dominó el encuentro hasta su fin. Antes del descanso, Jhon puso el empate (30').

En el segundo tiempo, los locales mantuvieron el control del juego y consiguieron revertir la situación. Tras mucho esfuerzo y provocar varias ocasiones de gol, anotaron dos tantos más (51’ y 62’), para remontar el encuentro. Con este resultado, el Alcoletge se coloca tercero con nueve puntos, dos por debajo del Arbeca.