La atleta de Juneda Alba Capell bate el récord de España sub-14 de marcha

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La atleta leridana Alba Capell, de 12 años y perteneciente al CE Penedès, firmó este fin de semana una actuación extraordinaria en la 47 edición de la Espada Toledana al establecer un nuevo récord de España sub-14 de 2.000 metros marcha. La joven de Juneda se impuso el sábado en esta prueba que era mixta con un tiempo de 9:12, nueve segundos menos que la anterior plusmarca estatal, en poder de Irene Casas Lázaro (9:21) desde el 26 de octubre de 2025, precisamente en el mismo escenario. Cabe recordar que en junio también batió el récord de España sub-14 en los 2.000 metros marcha en La Nucía con un tiempo de 9:17.89, pero en este caso en pista.

Su participación en Toledo tuvo también protagonismo en el cross, ya que terminó segunda en la categoría sub-14 femenina con un registro de 3:16, exactamente el mismo tiempo que la vencedora, Lara Nicolau, del Trainingrey. Ambas compartieron el triunfo en una carrera muy igualada. De esta manera, Capell completó una doble actuación de mérito en una competición que reunió pruebas de marcha y campo a través.

La joven atleta tiene, además, una historia de superación detrás de sus últimos éxitos. El pasado mes de mayo protagonizó una de las actuaciones más llamativas de su trayectoria en la Cursa de la Moixina de Olot, donde se impuso en la categoría absoluta femenina de una prueba de montaña de 10,3 km pese a competir con el radio fracturado. Capell sufrió una caída cuando faltaban 1.300 metros para la meta, pero decidió continuar y completó el recorrido en 50:04. Tras cruzar la meta y subir al podio tuvo que ser trasladada al hospital, donde le diagnosticaron la fractura.

El récord de España en Toledo culmina un 2026 excepcional. En junio se proclamó campeona de Catalunya sub-14 de 2.000 metros marcha en pista y consiguió también dos títulos catalanes en apenas 24 horas. Además, completó con cinco victorias en cinco carreras el V Circuit Català d’Escoles de Curses per Muntanya y ganó la categoría femenina absoluta en pruebas de 5 km de la Cursa de les Cassoles de Tros de Juneda, dels Firals de Bellvís, de la Nectarina Atlètica de Alcarràs y del Aeropuerto de Alguaire.