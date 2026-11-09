El Atlètic Lleida sobrevive a las embestidas finales de L’Escala y se lleva los tres puntos

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida sumó ayer su tercer triunfo consecutivo a domicilio en el campo de L'Escala (1-2) y vuelve a acercarse a la zona de play off, que ahora mismo queda a un punto de los de Cappont. De este modo y paradójicamente, el Atlètic Lleida suma nueve de sus diecisiete puntos lejos del Camp d'Esports, lugar donde aún tiene deberes por hacer si quiere engancharse definitivamente a la zona alta de la tabla.

En el partido, los leridanos avisaron primero. Moha, en el minuto 8, no pudo materializar un mano a mano ante el portero rival tras llegar muy forzado. En el córner posterior, la jugada terminó con un balón escorado a Youssef que voleó al primer palo, pero su remate volvió a encontrarse con el cuerpo de Uri Dalmau. En el cuarto de hora de partido fue el turno de L’Escala, que mediante el punta Romero, también en un mano a mano forzado, estuvo a punto de abrir el marcador. Cuando el partido se encontraba en una espiral de juego trabado y pocas llegadas, el carrilero Álex Jiménez, en el 32, mandó al palo un tiro lejano. Se salvaban los de Cappont.

En la reanudación llegó el primer gol leridano. Jaume Pascual recogió un mal envío del central Eteme y se plantó en el área, recortó y remató, pero el tiro se estrelló contra el cuerpo de un defensor. Luego, cogió el rechace y encontró solo a Agüero, que definió con mucha calma con el interior (0-1). Por si fuera poco, en el 60, Youssef hizo el segundo gol del partido, no exento de polémica, ya que recibió en posición dudosa y mientras controlaba el esférico, la zaga de L’Escala se detuvo para pedir fuera de juego. El asistente no levantó el banderín y el nueve leridano siguió corriendo hacia la portería para definir suave, con la puntera, y colocar el 0-2.

Los ampurdaneses no bajaron los brazos y en el 71 Wesh marcó el 1-2 para recortar distancia y apretar, de nuevo, el encuentro. A partir del tanto, L’Escala se lanzó al ataque y toda la historia hubiera podido cambiar en el añadido, pero la peinada de Romero, a un centro lateral, se estrelló en el palo.