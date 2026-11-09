Goleada del Barça en el Johan al Madrid CFF

Las jugadoras del Barça se abrazan en la celebración de uno de los goles del partido. - FC BARCELONA

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El Barça aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la Liga F Moeve, tras golear este domingo por 5-1 al Madrid CFF en el estadio Johan Cruyff. Al conjunto dirigido por Pere Romeu le costó encontrar espacios ante un rival bien organizado, pero un tanto de Esmee Brugts, que aprovechó un resbalón de Mónica Hickmann, desbloqueó el encuentro y abrió el camino de la goleada, que completaron Ewa Pajor, Carla Julià, Patri Guijarro y Claudia Pina. El partido tuvo, además, un componente especial para Marta Torrejón, que alcanzó los 500 encuentros con la camiseta azulgrana.

Al equipo de Pere Romeu le costó entrar en el partido. Las imprecisiones se sucedían ante el entramado defensivo de un conjunto madrileño que cerró los espacios interiores y desactivó de inicio el juego azulgrana. Tanto fue así que las locales apenas encontraron resquicios para inquietar a Belén de Gracia. Pero la fortuna terminó por aliarse con el campeón de las siete últimas Ligas. En una jugada en una baldosa, de esas que tanto buscaba el Barcelona insistiendo por dentro, Hickmann resbaló y Brugts, atenta para recoger el regalo, no perdonó y abrió el marcador (1-0).

La asociación azulgrana encontró su recompensa justo antes del descanso. Fue en una magnífica acción colectiva entre Pina, Kerolin y Pajor, que culminó con un remate seco de la polaca para doblar la ventaja (2-0).

Tras el paso por vestuarios, el partido volvió a equilibrarse, hasta que el carrusel de cambios dio un nuevo aire al Barcelona. Una asociación entre Guijarro y Torrejón, culminó con un centro raso al segundo palo, donde apareció Julià para firmar el tercero (3-0).

Y aún hubo tiempo para una genialidad de Guijarro que se sacó de la chistera un disparo con rosca desde la frontal que acabó en la red (4-0). La máxima artillera de la Liga F, Pina puso la guinda a la goleada (5-0). Cuando todo apuntaba a que el marcador ya no se movería, el Madrid CFF encontró el premio del gol. Konan aprovechó un error de Guijarro para establecer el definitivo 5-1.