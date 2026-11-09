La Volta a L'Estany de Ivars más atlética: un millar de participantes

La salida se llevó a cabo en el paseo Felip Rodés, ante el ayuntamiento. - J.GÓMEZ

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El actual campeón de España de maratón, Ricardo Rosado Villaverde, se impuso ayer en la decimoséptima Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, una cita deportiva que reunió a un millar de participantes. La jornada, organizada por el Club Atlètic Ivars d’Urgell, combinó las carreras de 10 y 7 kilómetros con una prueba adaptada en silla de ruedas y una caminata popular de 7 kilómetros.

Rosado, que el pasado marzo se proclamó campeón de España de maratón en Barcelona, completó los 10 kilómetros en 32 minutos y 54 segundos, por delante de Joan Valls Ramon (35:44) y Marc Larrey Solé (35:57).

El vencedor destacó el entorno natural de la prueba: “Es un placer poder correr en un lugar como este, con toda la naturaleza y la reserva ornitológica que hay. Es un lujo”. Además, explicó que mantiene vínculos familiares con Ivars d’Urgell a través de su esposa, por lo que también valoró la oportunidad de disfrutar de la jornada con la familia.

En categoría femenina, Blanca Vallés Mejías ganó con 41:10, seguida de Roser Espelt Obis (41:40) y Elena García Grimau (42:00).En la carrera de 7 kilómetros, con 220 participantes clasificados, el triunfo fue para Juanma Fernández Hornero (25:15) y Marta Gort Paniello (29:21). Por su parte, Anna Gilabert Escorsa completó la prueba adaptada en silla de ruedas con un tiempo de 35:01.

También se celebró la caminata popular, que permitió disfrutar del entorno natural del Estany d’Ivars i Vila-sana. Todas las modalidades tuvieron como punto de salida y llegada el paseo Felip Rodés, ante el ayuntamiento de Ivars d’Urgell.