El Lleida vence por la mínima: El conjunto azul se lleva el derbi ante el Bordeta, tras saber gestionar la ventaja en un choque muy disputado

Si alguien aún tenía dudas de que el paso del Lleida CF por Cuarta Catalana sería todo menos un paseo triunfal, el derbi de ayer ante el Bordeta (1-0) fue una nueva demostración de que el conjunto azul deberá competir a su mejor nivel para sumar victorias. En un día sin especial brillo ofensivo y con el portero del Bordeta especialmente acertado, el equipo dirigido por Roger Lamesa supo controlar el partido para evitar cualquier sufrimiento y mantenerse líder con pleno de puntos.

La igualdad clasificatoria, ya que el Bordeta llegaba al choque solo tres puntos por detrás del conjunto azul, se tradujo desde el inicio sobre el terreno de juego, en una primera mitad con un ritmo bajo, en la que primó el miedo a cometer errores en detrimento de las ocasiones.

Mientras que el equipo visitante trataba de inquietar sin éxito en algunos contragolpes, el Lleida sacó poco partido de su creciente control de la posesión. El primero en poner a prueba al portero del Bordeta, David Gómez, fue Óscar Rubio con un tiro con la izquierda en el minuto 18. El portero visitante, hermano de la futbolista profesional leridana del Alavés Andrea Gómez, volvió a intervenir con acierto en las dos otras ocasiones con cierto peligro del primer tiempo, sendas a cargo de Castillo, en los minutos 29 y 42.

Con la intención de ir a por el partido, Lamesa dio entrada a Merino y cargó con dos puntas: Adri Fernández y Castillo. El segundo fue decisivo, porque el rechace de David Gómez tras un disparo de Rumbo para anotar el que a la postre sería el único tanto del partido en el minuto 53 (1-0). Adri estuvo a punto de doblar la ventaja azul en la siguiente jugada con un potente cabezazo, pero el meta se interpuso para evitar el 2-0, algo que también hizo en el 72 en un testarazo muy similar.

Como no era el mejor día del Lleida en cuanto a ideas ofensivas, los de Lamesa se decidieron a guardar el balón y hacer correr a su rival, al que cada vez le pesaban más las piernas. Así, el conjunto azul le puso cloroformo al duelo y, aunque gozó de una triple ocasión en el 83 que acabó con un defensa visitante evitando el gol de Pau Ros, mantuvo la posesión para que el encuentro fuera muriendo sin mayores apuros, aunque en el añadido el Bordeta colgó un par de balones que pusieron el miedo en el cuerpo a más de uno.