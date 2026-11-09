Norris vence y Mercedes se hace con el Mundial

Lando Norris en el podio del GP de Sao Paulo (Brasil). - EFE

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El piloto británico Lando Norris (McLaren) se reivindicó en el trazado brasileño de Interlagos, escenario del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), con su tercera victoria de la temporada y tras superar la cambiante meteorología del trazado, que acabó con lluvia.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue segundo en el Gran Premio de Sao Paulo, se consolida en la lucha por el subcampeonato de la Fórmula 1, y cerró el podio su compañero el francés Isack Hadjar. Fernando Alonso terminó decimosegundo y Carlos Sainz decimonoveno.

Además, la escudería Mercedes consiguió su noveno campeonato de constructores. Un título que completa un doblete de campeonatos para la escudería de Brackley, después que Antonelli lograra el campeonato de pilotos en el Gran Premio de México.