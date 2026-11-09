Una remontada de gran líder

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El Barça salió reforzado de su visita al Metropolitano, donde firmó una remontada de mérito ante el Atlético (1-2) para consolidar su liderato. Dos goles de Fermín, el segundo a pase de Lamine, dieron los tres puntos al conjunto de Hansi Flick, que supo sobreponerse a una primera parte muy complicada y acabó imponiendo su calidad. El triunfo le permite situarse tres puntos por delante del Real Madrid y cinco sobre el Atlético.

El equipo de Simeone salió con una intensidad extraordinaria y durante la primera media hora desbordó a un Barça irreconocible. Joan García evitó el gol en varias ocasiones, incluido un mano a mano con el argentino, y el larguero repelió un cabezazo de Pubill. El 1-0 llegó en el minuto 9, en una gran acción colectiva culminada por Giuliano Simeone tras una asistencia de Julián Álvarez. El Barcelona sufrió durante buena parte del primer acto, con Lamine Yamal especialmente incómodo, pero encontró el empate justo antes del descanso. En el minuto 44, Fermín conectó un zurdazo que sorprendió a Oblak y cambió el ánimo de los azulgranas.

Tras el paso por los vestuarios, el Barça mostró otra cara. Adelantó líneas, ganó el control del balón y comenzó a dominar. Lamine avisó con un remate y la superioridad azulgrana encontró premio en el minuto 66. Lamine Yamal asistió a Fermín, que firmó el 1-2 y completó su doblete para culminar la remontada. El Barça gestionó la ventaja hasta el final y conquistó tres puntos de enorme valor para reafirmarse como líder.

“Hay que creer en este equipo, hay calidad” Hansi Flick calificó de “diez” la victoria del Barça ante el Atlético (1-2) en el Metropolitano, pese a diferenciar entre las dos partes. El técnico alemán destacó la capacidad de su equipo para remontar y lanzó un mensaje de confianza: “Hay que creer en este equipo. Tenemos calidad para ganar estos partidos”. “No es fácil ganar aquí y el equipo lo ha hecho fantástico”, añadió. La clave, para Flick, fue la presión: “En la primera parte estábamos lejos del oponente”.

“Hemos dado un golpe sobre la mesa” Fermín, que fue el gran protagonista con su doblete para lograr la remontada, mandó un mensaje para aquellos que dudaron del equipo tras las derrotas contra PSG y Real Madrid. “Nosotros estamos preparados para competir. Sabíamos que la afición está un poco decepcionada con las dos derrotas, pero hemos dado un golpe sobre la mesa para que sepan que estamos aquí y vamos a competir todos los partidos”, concluyó el mediapunta.

“Las relaciones con el Atlético son buenas” El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que las relaciones con el Atlético de Madrid pasaron “por un momento difícil” por el interés azulgrana en Julián Álvarez, pero que ahora tienen “buena relación y aprecio es mutuo”. Además, quiso pasar página de la polémica sustitada por la oferta barcelonista por el argentino Julián Álvarez. “Julián es jugador del Atlético, no es jugador nuestro. El tema está aclarado”, manifestó.