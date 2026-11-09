FÚTBOL
Una remontada de gran líder
Un doblete de Fermín López permite al Barça superar al Atlético y dar un golpe de autoridad. El equipo de Hansi Flick aventaja en cinco puntos a los de Simeone y en tres al Real Madrid
El Barça salió reforzado de su visita al Metropolitano, donde firmó una remontada de mérito ante el Atlético (1-2) para consolidar su liderato. Dos goles de Fermín, el segundo a pase de Lamine, dieron los tres puntos al conjunto de Hansi Flick, que supo sobreponerse a una primera parte muy complicada y acabó imponiendo su calidad. El triunfo le permite situarse tres puntos por delante del Real Madrid y cinco sobre el Atlético.
El equipo de Simeone salió con una intensidad extraordinaria y durante la primera media hora desbordó a un Barça irreconocible. Joan García evitó el gol en varias ocasiones, incluido un mano a mano con el argentino, y el larguero repelió un cabezazo de Pubill. El 1-0 llegó en el minuto 9, en una gran acción colectiva culminada por Giuliano Simeone tras una asistencia de Julián Álvarez. El Barcelona sufrió durante buena parte del primer acto, con Lamine Yamal especialmente incómodo, pero encontró el empate justo antes del descanso. En el minuto 44, Fermín conectó un zurdazo que sorprendió a Oblak y cambió el ánimo de los azulgranas.
Tras el paso por los vestuarios, el Barça mostró otra cara. Adelantó líneas, ganó el control del balón y comenzó a dominar. Lamine avisó con un remate y la superioridad azulgrana encontró premio en el minuto 66. Lamine Yamal asistió a Fermín, que firmó el 1-2 y completó su doblete para culminar la remontada. El Barça gestionó la ventaja hasta el final y conquistó tres puntos de enorme valor para reafirmarse como líder.