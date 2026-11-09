Siete tenistas leridanos participarán en el Catalonia Open-Ara Lleida

Clara Font disputando uno de sus partidos de la fase previa. - FIRMA DE FOTO

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Daniel Culleré, Amadeu Piqué y Carlos León, del CT Lleida y Zenaida Ruiz (CT Lleida), Sandra Manresa y Ares García (CN Lleida) y Astrid Rogés (RCT Barcelona) serán los siete tenistas leridanos que participarán en el Catalonia Open-Ara Lleida, que empieza hoy hasta el sábado 14 de noviembre y que tendrá lugar en las pistas del Club Tennis Lleida.

Por otro lado, Clara Font, del Club Tennis Lleida, y Biel Cequer, no estarán en la fase final después de caer derrotados ayer, en la segunda ronda de la fase previa del torneo. Marc Martín, del Club Tennis Urgell, también cayó eliminado el sábado, en la primera ronda.

Con la finalización de la fase de clasificación, en dónde compitieron 32 jugadores y 32 jugadoras, quedaron definidas las plazas para los cuadros principales.

La competición contará con un cuadro masculino de 48 jugadores y uno de femenino con 32 jugadoras, además de una fase de doble, con cuadros de 24 y 16 parejas, respectivamente. El torneo reunirá participantes de unos 30 países.

Este será el quinto año consecutivo que la capital leridana acoja este torneo internacional de categoría sub-16, integrado al circuito Tenis Europe Junior Tour.