Astrid Rogés, la única superviviente leridana de la primera ronda

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Astrid Rogés fue la única representante leridana que logró superar ayer la primera ronda del Catalonia Open-Ara Lleida, torneo internacional sub-16 del circuito Tennis Europe Junior Tour que se disputa en las pistas del Club Tennis Urgell. La primera jornada de los cuadros principales se saldó con un balance de una victoria y siete derrotas para los tenistas locales.

Rogés, jugadora del Reial Club Tennis Barcelona, firmó el único triunfo al imponerse a la italiana Vittoria del Fabbro por 6-4 y 6-1. En el cuadro femenino, Zenaida Ruiz (Club Tennis Lleida) cayó por un doble 6-0 ante la quinta cabeza de serie, Victoria Meza; Sandra Manresa (Club Natació Lleida) perdió por 6-0 y 6-2 frente a la italiana Nicole Scarpino, y Ares Garcia (CN Lleida) cedió por 6-1 y 6-0 ante Carlota Escalé.

En el cuadro masculino, Álvaro García (Club Tennis Lleida) protagonizó uno de los partidos más igualados, pero acabó perdiendo ante el portugués Tomas Rosas por 1-6, 7-6(6) y 7-6(4).

También fueron eliminados sus compañeros de club Carlos León, ante el chino Borui Xu (6-4 y 6-0); Daniel Culleré, frente a Yichen Liu (6-1 y 6-3), y Amadeu Piqué, contra el suizo Nick Reich (6-2, 3-6 y 6-1).