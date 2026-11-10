Balones de integración: un equipo de fútbol de Lleida reúne a 32 jugadores de ocho nacionalidades diferentes

El fútbol como herramienta de integración, formación y oportunidades laborales. Esta es la filosofía con la que Fernando Jubero, entrenador leridano con una dilatada trayectoria internacional y presidente y fundador del Inter Lleida Mangraners CF, ha puesto en marcha un proyecto que va mucho más allá de la competición.

La entidad, que ha comenzado esta temporada su andadura federada, cuenta con dos equipos en Cuarta Catalana, en los grupos 29 y 31, y reúne a 32 jugadores de ocho nacionalidades diferentes. Precisamente, uno de ellos se enfrentará al Lleida el domingo.

“Me hace mucha ilusión desarrollar en el barrio de Mangraners una idea que tenía en la cabeza desde hace muchos años. Es un proyecto para los jóvenes, de desarrollo integral, en el que la parte deportiva debe ir acompañada del compromiso de estudiar o trabajar”, explica Jubero, que quiere aprovechar el fútbol para facilitar también la inclusión social y laboral de sus jugadores.

La mayoría de sus integrantes tienen entre 18 y 21 años, aunque el capitán, Joel Calvillo, tiene 35. Hay futbolistas de procedencias muy diversas, entre ellas Mali, Ghana, Guinea, Senegal y también locales, todos con necesidades diferentes en cuanto a formación, estudios y empleo. “Algunos tenían dificultades importantes para acceder al mercado laboral o educativo y ya hemos conseguido que estén trabajando, haciendo prácticas o formándose en oficios como soldadura, electricidad y fontanería”, destaca el presidente.

El proyecto no se limita, por tanto, a ofrecer una estructura competitiva a jóvenes que terminan su etapa formativa. “Cuando acaban la etapa juvenil y llegan a las primeras edades sénior, muchas veces desaparece ese acompañamiento y algunos se pierden por el camino. Creemos que es una edad fundamental para trabajar también sus proyectos de vida”, señala Jubero, que defiende un doble objetivo: alcanzar el máximo potencial futbolístico de cada jugador y ofrecerle herramientas para construir su futuro.

Són dos equips que competeixen a Quarta Catalana. - INGRID SEGURA

La iniciativa cuenta con dos alianzas fundamentales. En el ámbito deportivo, el Inter mantiene una vinculación con el CD Mangraners presidido por Antonio Santiago, que permite dar continuidad a los futbolistas de su fútbol base. En el apartado social, trabaja junto a la asociación Initché, presidida por Íñigo Vilafranca, que colabora en el desarrollo del proyecto y facilita becas para que algunos jóvenes puedan practicar fútbol. “Queremos crear una familia y un proyecto de presente, pero sobre todo de futuro”, afirma Jubero, que reconoce que actualmente la financiación procede de fondos propios, la colaboración social y algunos patrocinadores. Su intención es consolidar una estructura sostenible a medio y largo plazo. “Estoy plenamente comprometido con el día a día. Es un proyecto que me apasiona y al que dedico las 24 horas”, asegura.

En 2012 llegó a Paraguay para incorporarse al Guaraní como director deportivo y coordinar la estructura de fútbol base. Un año después asumió el primer equipo, con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de 2015, eliminando en el camino al Corinthians brasileño y al Racing Club de Avellaneda argentino.

Els integrants de l’Inter Lleida Mangraners amb el seu president Fernando Jubero (fila superior, dreta). - INGRID SEGURA

Su rendimiento le abrió las puertas de los grandes del país dirigiendo al Olimpia en 2016, al Libertad en 2017, con el que conquistó el torneo Apertura, y al Cerro Porteño entre 2018 y 2019.

Posteriormente dio el salto al fútbol japonés para entrenar al Júbilo Iwata (2019-2020) y regresó al Guaraní en 2021. Tras cerrar esa segunda etapa en 2022, volvió al Cerro Porteño en julio de 2023 como gerente deportivo, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2024.