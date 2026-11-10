Márquez, a dos puntos de su décimo título

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Marc Márquez (Ducati) tiene, en Portimao (Portugal) la próxima semana, la oportunidad de sentenciar su décimo título Mundial. Después de no poder adjudircárselo en el reciente GP de Qatar, donde el de Cervera, que no dependía de sí mismo, se impuso en la carrera esprint y fue segundo en la carrera larga, tendrá la opción de hacerlo en el penúltimo Gran Premio. Sobre el papel, Màrquez lo tiene todo de cara para imponerse a Jorge Martín (Aprilia) y Marco Bezzecchi (Aprilia) en su pelea por el título, ya que el leridano es líder a 60 puntos del madrileño y a 74 del italiano con apenas 74 puntos en juego.

En este sentido, las cuentas para el piloto de la Segarra son claras. Si gana en la esprint del GP de Portugal, que se celebrará el sábado 21 de noviembre, será campeón. Aun así, no es su única opción, ya que a Márquez le basta con sacarle dos puntos a Martín para coronarse. Tras la esprint quedarán 62 puntos en juego y el desempate con su rival lo tiene asegurado al cosechar 7 carreras largas en su haber.

Con Bezzecchi, las cuentas son más simples, ya que un simple punto de Màrquez le descartaría en la lucha por el título. Al de la Emilia-Romaña solo le sirve ganarlo todo y que Márquez no puntúe. Casi nada. Si el Mundial sigue vivo después de la esprint, al leridano le sirve con sumar 14 puntos en todo el fin de semana sin depender del resultado de Martín.

El destino ha querido que Márquez tenga una cita con la historia en el mismo país en el que en el año 2010, encarriló su primer título Mundial, el de 125 cc. Fue en un circuito diferente, en el Autódromo Fernanda Pires da Silva de Estoril, donde el leridano, que cayó en la vuelta de formación y salió colista, firmó una remontada indescriptible que le hizo ganar. Ahora, 16 años después, podrá completar otra remontada histórica tras liderar un Mundial en el que llegó a estar a 102 puntos de la cima, la mayor de todos los tiempos.