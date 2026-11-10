El Mollerussa presenta a sus 19 equipos para este curso

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El CB Mollerussa vivió el pasado fin de semana la presentación de sus equipos sénior, formativos e inclusivo en el pabellón polideportivo Municipal de la capital del Pla d'Urgell. En total, la entidad leridana presentó a sus 19 equipos, que vivieron una jornada festiva para estrenar la nueva temporada 2026-2027. Actualmente, el Mollerussa cuenta con 2 equipos sénior masculinos, uno de los cuales compite en Tercera FEB, y dos femeninos, además de los 14 equipos formativos y el de l'Associació Acudam.

La presentación del conjunto del Pla evidenció también el crecimiento de una entidad que ha incrementado su plantilla de equipos respecto al curso pasado en el que contaba con 17 equipos federados.

El acto se celebró antes del encuentro del primer equipo masculino ante la SD Espanyol en el que los leridanos se impusieron por 81-76. Los del Pla d’Urgell ganaron a un rival directo, que es cuarto clasificado en el grupo CB, y consiguieron establecerse en tercera posición con un balance de 4 triunfos y 2 derrotas en los primeros seis partidos.