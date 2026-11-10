Pau Cubarsí, premiado con el Golden Boy

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El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ganó ayer el premio Golden Boy 2026, reconocimiento que concede anualmente el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista menor de 21 años que compite en Europa, tras imponerse en la votación final después de completar una temporada en la que se ha alzado con LaLiga y la Supercopa de España con el club blaugrana y el Mundial con la selección española.

“Primero de todo, darle las gracias tanto a Tuttosport como a la gente que me ha votado para que pueda recoger este reconocimiento. Tampoco me puedo olvidar de mi familia y amigos que siempre han estado ahí en todo momento”, manifestó ayer el central de Estanyol a través de un mensaje en el que también agradeció a sus compañeros del Barça y de la Roja.

Con la conquista de esta distinción, Cubarsí se convirtió en el quinto futbolista de la historia del Barça en recibir el galardón, tras los triunfos anteriores de Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal, lo que consolida la presencia de la cantera azulgrana en el palmarés del trofeo italiano.

La nómina completa de premiados recogerá los trofeos el próximo 14 de diciembre en Turín. En el cuadro de honor figuran también la jugadora del Madrid Felicia Schröder como European Golden Girl.

Además, el peso del Barça en la gala será enorme porque su presidente, Joan Laporta, fue elegido Mejor Presidente y la joven delantera del filial blaugrana Giulia Galli ganó el Best Italian Golden Girl.