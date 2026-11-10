Podios leridanos en la Lliga de saltos de ponis

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Más de 100 niños y niñas de Catalunya compitieron para conseguir el título en la Final de la lliga catalana de Salto de Obstáculos con ponis, que se celebró domingo 8 de noviembre, en el Champion Horse Club de Alpicat.

Las distintas hípicas leridanas, sacaron muy buenos resultados. Champions Horse Club consiguió nueve podios: Martina Pastor, 2a clasificada en Criterium 30; Paula Ibars, 3a clasificada en Criterium 50; Júlia Torrelles, 2a clasificada en Criterium 70; Mia Boncompte, 2a clasificada en Ponis A3; Adriana Agón, 2a clasificada en Ponis C2; Carlota Sirera, 1a clasificada, Carla Mencia, 2a clasificada y Berta Pastor, 3a clasificada en Ponis C3; y Noa Roy, 3a clasificada en Ponis D3. En cuanto al Club Escola Hípica Tàrrega, Lia Solé fue la 1a clasificada en Criterium 70.