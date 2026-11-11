La huelga planea sobre la actividad del deporte local

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La huelga general convocada para hoy en todo el Estado tendrá incidencia en la mayoría de los servicios de la capital del Segrià, donde se prevén cortes de tráfico y piquetes informativos, además de la manifestación unitaria desde la Plaça Ricard Vinyes (más información en la página 5). El deporte leridano, así como otras actividades locales, no escapará de las posibles afectaciones de la huelga, por lo que el ayuntamiento de Lleida trasladó a los clubes de la ciudad un comunicado para informar de posibles alteraciones en el funcionamiento habitual de las instalaciones deportivas municipales para que puedan tenerlo en consideración en el momento de planificar sus actividades.

No obstante, dado que el derecho de huelga es una decisión individual de los trabajadores, la Paeria no puede garantizar con antelación la prestación habitual del servicio. En este sentido, el concejal de Deportes, Jacksonn Quiñónez, remarcó que “no podemos hacer una previsión, pero hemos informado a los clubes que pueden haber alteraciones. Habrá algunas instalaciones que estarán abiertas y otras que no podrán prestar servicio”.

Uno de los clubes que ha suspendido ayer todos los entrenamientos de la base es el Força Lleida para evitar “inconvenientes” en los desplazamientos y porque no pueden garantizar “la apertura del Barris Nord y el funcionamiento habitual de las oficinas”. En este sentido, el Atlètic Segre intentará prestar “los servicios mínimos” para los niños de la ciudad, pero recomendó a las familias de fuera evitar desplazamientos. El primer equipo del Atlètic Lleida, por su parte, preveía entrenar con normalidad esta mañana en el Camp d’Esports.

En el mismo sentido que la Paeria se expresó el ayuntamiento de Mollerussa, que, al no saber qué trabajadores secundarán la huelga, no podrían hacer ninguna previsión. Desde el CFJ Mollerussa, en cambio, explicaron que tanto la base como el primer equipo entrenarán.

Por su parte, el ayuntamiento de Tàrrega mantendrá los horarios habituales en los equipamientos deportivos, así como los de Balaguer, La Seu d’Urgell y Cervera, que tampoco prevén ninguna alteración en su actividad.