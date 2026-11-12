Lleida, sin representantes en el Catalonia Open

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El Catalonia Open-Ara Lleida, que se está disputando en las pistas del Club Tennis Urgell, se quedó ayer sin representación leridana después de la eliminación en octavos de final de Astrid Rogés, perteneciente al RCT Barcelona, que cayó por 6-4 y 6-0 ante la rusa Anna Chuchilina, tercera favorita del torneo.

La leridana, que el lunes había conseguido superar a la italiana Vittoria del Fabbro por 6-4 y 6-1, pone punto y final a su participación individual en este torneo internacional sub-16 del circuito de Tennis Europe Junior Tour. Otra de las principales sopresas de la jornada fue la eliminación de Marc Castellví, tercer cabeza de serie en categoría masculina, que perdió ante el chino Yu Ting Wu por 6-2 y 6-3.

En el resto de jornada, la primera favorita, Alice Ferreira, tumbó a María Sánchez por un doble 6-1, mientras que la número dos, Anna Serafimovitch, derrotó a la italiana Sofia Johri por 7-5 y 6-2.

La quinta edición del Catalonia Open-Ara Lleida entra en la recta decisiva con la disputa hoy de los cuartos de final individuales, tanto en categoría masculina como femenina. La competición, que reúne a jovenes sub-16 procedentes de unos treinta países, continuará hasta el sábado, que será cuando se disputen las finales a partir de las 10.30h de la mañana. Todo el torneo es de acceso gratuito.