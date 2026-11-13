El futbolista de Balaguer Jan Peries relata lo que sintió al estrenarse en Primera división con el Espanyol: “Debutar es inexplicable”

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Jan Peries Durán (Balaguer, 11-04-2007) es el último futbolista leridano en entrar en la selecta lista de los debutantes en Primera división. Un grupo reducido, en el que actualmente solo están Jonathan Dubasin (Osasuna), Aleix Febas (Celta) y Pere Milla (Espanyol), al que ha ingresado con apenas 19 años, tras estrenarse en la máxima categoría con el Espanyol el pasado 30 de octubre, ante el Villarreal. El mediapunta de la Noguera saltó al terreno de juego del Estadio de la Cerámica en el minuto 77 y contribuyó al triunfo por 0-1. Fue, según explicó a SEGRE, “un momento inexplicable y con el que soñaba desde pequeño”.

El debut en LaLiga fue la culminación a una trayectoria de casi 9 años en ‘La21’, la cantera del Espanyol, donde llegó con apenas 10 años procedente del CF Balaguer sin intermediarios, pasando de jugar con sus amigos a compartir equipo con algunos de los mejores futbolistas de su categoría. “Al principio fue un poco extraño, porque estaba acostumbrado a jugar con los amigos del colegio y fue un cambio importante, pero desde el principio hice buenos amigos que me ayudaron mucho”, apuntó un Peries que, hasta que entró en la residencia a los 15 años, estuvo viajando desde la capital de la Noguera hasta Barcelona para jugar y entrenar. “Como cuando fiché era pequeño y siempre he sido una persona muy familiar, decidí vivir en Balaguer y coger un taxi tres o cuatro veces por semana para ir a entrenar. Al principio costó hacer estos viajes tan largos, pero me terminé acostumbrando”, añadió.

A lo largo de sus 9 años en el club, el leridano no solo se ha formado como futbolista, también lo ha hecho como persona gracias a que en la cantera blanquiazul “hay unos valores muy importantes que se quedan grabados dentro de ti”, apuntó. “Esto me ha ayudado a poder avanzar por todas las categorías y por eso hay tantos futbolistas que han pasado por la cantera del Espanyol y ahora son profesionales”, remarcó un Peries que ha pasado por todas las categorías del fútbol base blanquiazul, desde alevín hasta el filial, donde esta temporada, en la que son terceros de Segunda RFEF, se ha asentado bajo las órdenes del exfutbolista Sergio García, tras superar su periodo de adaptación. “Pasas de jugar con gente de tu edad a hacerlo con personas 10 o más años mayores y que ya han vivido mucho fútbol”, explicó el leridano.

Por eso, por la dilatada trayectoria empapándose del sentimiento blanquiazul, su debut en LaLiga ha sido mucho más especial. “Al final, para una persona que lleva 9 años en este club es uno de sus principales objetivos. Fue un momento increíble poder saltar al campo y poder decir que había debutado con el Espanyol en la Primera división”, remarcó. No obstante, y a pesar de la emoción del debut, el joven futbolista de Balaguer no pierde el foco.

Actualmente está cursando una carrera de nutrición, compaginando sus entrenos con su formación, ya que, según apuntó, “es cuestión de responsabilidad y disciplina, algo que tanto mi familia como el Espanyol siempre me han inculcado”. Lo mismo le sucede con su carrera, donde está centrado en “ayudar al Espanyol B”. “Si llega otra oportunidad con el primer equipo mejor que mejor, pero debo tener los pies en el suelo e intentar mantenerme en el club”, concluyó.