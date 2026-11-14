James Batemon hace un llamamiento a la afición del Ilerna Lleida ante el partido contra el Manresa: "Necesitamos vuestro apoyo más que nunca"

Publicado por l.s. Creado: Actualizado:

El Ilerna Lleida, que este domingo a las 12.00 h afronta un importante duelo para tratar de salir lo antes posible del pozo de la clasificación de la ACB, ha compartido hoy un mensaje de uno de sus jugadores franquicia, James Batemon. En el vídeo, el norteamericano se dirige a los seguidores burdeos y hace un llamamiento a la unión equipo-afición para superar el Manresa: "Sé que estamos en una dinámica difícil pero este domingo necesitamos vuestro apoyo más que nunca. Necesitamos que vengáis al Barris Nord, llenéis el pabellón y nos deis todo el ánimo que hace falta para ganar. Nos vemos allí".

El Ilerna Lleida y el Kids&Us Manresa llegan a la cita con un balance de una victoria y seis derrotas. En el caso de los hombres de Encuentra, están a sólo un partido de igualar la peor racha en la ACB, la temporada pasada. Batemon fue precisamente el gran protagonista de la remontada inacabada del pasado fin de semana, también con el Barris Nord como escenario, en la visita del Kosner Baskonia (93-98), en un partido en el que el escolta de Wisconsin firmó una actuación estelar en el último cuarto, con 20 de los 29 puntos que anotó en total, para una valoración final de 29.

Ayer jueves, el mismo Batemon reconoció que el duelo contra el Manresa tiene carices casi de final e insistió en que su objetivo es ayudar al equipo por encima de las individualidades.

Este sábado al mediodía quedaban en venta unas 450 entradas, de un aforo de unos 6.100 asientos, así que se prevé un Barrios Nord de gala, y con una presencia importante de seguidores visitantes. Las entradas todavía disponibles van de los 30 a los 60 euros.

Por otra parte, este domingo por la mañana habrá afectaciones de tráfico para acceder al entorno del pabellón Barris Nord por la celebración del Medio Maratón de Lleida, que cortará toda la avenida Baró de Maials. Por este motivo, desde el club recomiendan, siempre que sea posible, evitar ir al pabellón en vehículo privado. Aun así, las rutas recomendadas para llegar en coche son la carretera de Corbins desde la A-2 y el puente de Pardinyes y Corregidor Escofet.