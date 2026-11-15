Victoria del Balàfia Vòlei ante el Roquetes para colocarse líder

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El Rodi Balàfia Vòlei es el nuevo líder del grupo B de la Superliga 2 después de conseguir ayer la victoria por 3-1 en casa contra el segundo equipo de la clasificación, el CV Roquetes.

Desde el primer momento, los jugadores de Manu Blanco salieron con determinación y en los dos primeros sets ganaron de forma clara por 25-15 y 25-15, que situó a los locales con una ventaja de 2-0. En el tercer set, los leridanos bajaron la guardia y el CV Roquetes aprovechó la falta de intensidad local para reaccionar y adjudicarse el parcial por 19-25, recortando distancias en el marcador.

Pero lejos de una posible remontada de los visitantes, el Balàfia Vòlei recuperó el control y el ritmo de juego en el cuarto y último set, en el que venció con un 25-19 definitivo. Después de conseguir los tres puntos ante uno de los rivales directos, el entrenador del equipo, Manu Blanco, mostró su satisfacción por el rendimiento de sus jugadores: “Estoy muy contento por el trabajo técnico que han hecho en el equipo, han ejecutado lo que habíamos preparado”, aseguró.

El Balàfia visitará el próximo sábado al CV Gemavi Vinaròs, actualmente segundo en la tabla y uno de los principales rivales del equipo leridano.