Wu y Chuchilina reinan en el Catalonia Open-Ara Lleida en el CT Urgell

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El chino Yu Ting Wu y la rusa Anna Chuchilina se proclamaron ayer campeones individuales de la quinta edición del Catalonia Open–Ara Lleida, torneo internacional sub-16 del circuito Tennis Europe Junior Tour disputado en las instalaciones del CT Urgell. Ambos resolvieron sus respectivas finales en dos sets y con autoridad, imponiéndose a rivales que partían con mejores expectativas.

Wu protagonizó una de las grandes sorpresas de la competición al derrotar por 6-1 y 6-4 al monegasco Marco Mattia Capitini, cuarto cabeza de serie. El jugador asiático, que accedió al cuadro principal mediante una invitación, confirmó su progresión después de eliminar en octavos al tercer favorito, Marc Castellví.

En categoría femenina, Chuchilina, de solo 13 años y tercera favorita, superó por 6-1 y 6-2 a la española Alice Ferreira, primera cabeza de serie, de 15 años. La rusa confirmó así su condición de una de las jóvenes promesas del tenis internacional y cerró el torneo sin ceder un set en la final. En dobles, el viernes, vencieron los españoles Mateo Font y Pol Guillamet en categoría masculina y la propia Chuchilina y la española Victoria Meza en féminas. La participación leridana tuvo como resultado más destacado a Zenaida Ruiz, del CT Lleida, semifinalista junto a la búlgara Kita Bozhinova.

El presidente del CT Urgell, Oscar Villaverde, destacó en la clausura la consolidación del torneo en el calendario internacional y su contribución a proyectar Lleida en el tenis de formación. También agradeció el respaldo institucional y de los patrocinadores, así como el trabajo de la organización en unas condiciones meteorológicas complicadas.