‘Menos talento, más cojones’

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra fue muy directo al hablar de la actitud de sus jugadores y reconoció que "aquí en Lleida preferimos menos talento y más cojones. Queremos más gente que meta el pecho y se tire al suelo a por el balón, que genere faltas para el equipo y más lucha. Nos está faltando lucha”, y lamentó que “cada vez que cometemos un error nos quedamos parados y el rival lo aprovecha”. El técnico no se mordió la lengua tras la derrota y lanzó un mensaje contundente sobre la situación del equipo. “Esto es un quiero y no puedo”, reconoció, al tiempo que lamentó que sus jugadores vayan constantemente “a empujones, porque no somos nada constantes. Estoy en la banda y tengo la sensación de que defiendo más yo que algún jugador”, sentenció.

Al ser preguntado por lo que habría que hacer, Encuentra fue contundente. “Está claro que algo tenemos que tocar. Hay que hacer una reflexión profunda y buscar la manera de provocar un cambio en la plantilla, en forma de refuerzos o sacar a alguien, pero algo tenemos que hacer”. Además, reclamó más actitud a sus jugadores. “Necesitamos más luchadores para la causa. Se trata de tener mucha más proactividad, poner mucho más el pecho, intentar tener mucha más intuición de recuperar el balón y de provocar que el rival juegue incómodo, de ser más agresivo”, dijo.

El técnico fue cuestionado por si tenía fuerza para sacar adelante la situación, y su respuesta fue también clara: “Esta no es una pregunta para mí, es para los que mandan. Yo sí que me veo capaz. Trabajo muy duramente día a día para revertir esta situación, y si me preguntas a mí, por supuesto que me veo capacitado”.

Pique de Encuentra con Batemon y Perrin Durante el partido, Gerard Encuentra tuvo más que palabras con dos de sus jugadores en el banquillo, Batemon y Perrin, que le recriminaron alguna sustitución y el hecho de no gozar de más minutos de juego.

Camiseta para promover la lengua catalana Òmnium Lleida-Ponent y el Força Lleida presentaron ayer la camiseta solidaria en defensa de la lengua catalana, la cual incorpora, en la parte frontal, el escudo del equipo ACB y el lema Força llengua. En la espalda se puede leer la frase Il•lumineu la catalana llengua.