Triunfo familiar en la Mitja Marató de Lleida: madre e hijo ganan, y su hermana, segunda

Los corredores pasan por el Pont Vell con la imagen de la Seu Vella al fondo. - VIDING EKKE

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La familia Bellostas fue la gran protagonista de la 33 Viding Ekke Mitja Lleida, prueba puntuable para la Geely Auto3000 Lliga Ponent. Roc Bellostas (Xafatolls) revalidó su victoria en la prueba masculina con un tiempo de 1h.06:20, mientras que su madre, Emma Carreras (KM0 Ponent), se impuso en la categoría femenina con 1h.19:03, apenas cinco segundos por delante de su hija, Alba Bellostas (Xafatolls), vigente campeona. Además, los tres mejoraron sus registros respecto a la edición anterior. Emma rebajó su marca en 6'59", Alba lo hizo en 2'27” y Roc, en 14”.

En la Cursa 5K Branemark, los vencedores fueron Javier Castells (Finques Prats Runners), con un tiempo de 14’29”, y la olímpica leridana Berta Segura (Valencia Atletismo), que cruzó la meta en 16’42”.

Más allá de los resultados deportivos, la prueba volvió a demostrar su capacidad de convocatoria. Un total de 1.829 corredores completaron las dos distancias de adultos: 1.291 en la media maratón y 538 en los 5 kilómetros. La participación en la prueba reina creció un 24,1% respecto a 2025, con 251 corredores más en meta.

La organización contabilizó un total de 2.017 inscritos entre ambas carreras, 1.467 en la media y 550 en la 5K, además de los 325 participantes de las pruebas infantiles celebradas el sábado. En la distancia corta, la presencia femenina alcanzó el 60%.

La principal novedad de esta edición era el estreno de un circuito de 21,097 kilómetros más urbano y con menos desnivel. El nuevo trazado acercó la carrera al centro de Lleida y permitió que el público acompañara a los participantes durante buena parte del recorrido. El ambiente en las calles fue uno de los aspectos más valorados por los atletas.

“Lleida ha sido una fiesta. El nuevo recorrido ha llevado la carrera al corazón de la ciudad y la gente ha respondido saliendo a la calle”, destacaron fuentes de la organización, que agradecieron la colaboración de los cerca de 250 voluntarios, patrocinadores, cuerpos de seguridad y entidades implicadas.