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El partido La Fuliola-Tremp, correspondiente a la jornada 9 del grupo 15 de Tercera Catalana y que terminó 1-2, acabó con un episodio de violencia tras el encuentro. Varios jugadores del conjunto pallarés y un directivo fueron agredidos por un grupo de personas del público local cuando se dirigían a los vestuarios, según el relato de este último.

El incidente se produjo después de que el árbitro expulsara a un jugador de cada equipo en el minuto 94, a raíz de un rifirrafe entre ambos. Sin embargo, según explica el directivo del Tremp, la situación fue a más tras el pitido final. Todo comenzó cuando un futbolista visitante se acercó a dar la mano al jugador local que había sido expulsado. En ese momento, una persona del público le propinó un puñetazo. Cuando varios compañeros acudieron a socorrerlo, se sumaron más espectadores y se desencadenó una agresión colectiva. El directivo cifra entre 15 y 20 las personas implicadas y asegura que vio a dos o tres jugadores del Tremp en el suelo “recibiendo patadas y golpes a diestro y siniestro”. Al intentar ayudarles para que pudieran refugiarse en los vestuarios, él y otras personas fueron arrinconados junto a la puerta y también recibieron el lanzamiento de la gravilla que había en el suelo. El propio representante del Tremp fue alcanzado en la cabeza por algunas piedras, que le provocaron un pequeño corte. “Fue un linchamiento”, afirma, antes de calificar los hechos de “lamentables. Si alguna piedra me llega a alcanzar un ojo, ¿qué hacemos?”.

El directivo quiso, no obstante, diferenciar la actuación del público de la de los responsables del club local. Según explica, tanto el presidente como otros miembros de la junta directiva de La Fuliola estuvieron en todo momento pendientes de ellos y les ayudaron. “Ya le dije al presidente que estos aficionados no representan a su club”, señala. El representante del Tremp asegura que los responsables de La Fuliola reconocieron que se trataba de gente problemática y les pidió que intenten evitar que se repitan episodios similares con los equipos que visiten el campo. Los Mossos acudieron al lugar, aunque llegaron cuando los incidentes ya habían terminado, según su testimonio. El Tremp ha puesto los hechos en conocimiento de la Federación Catalana, mientras que el colegiado también dejó constancia de lo sucedido en el acta del partido.