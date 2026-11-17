El futuro de Zacharie Perrin en el Ilerna Lleida parece cada vez más lejos del Barris Nord. El pívot francés estaría forzando su salida tras el rifirrafe que tuvo con Gerard Encuetra en el partido del domingo, mientras el Baskonia ha reactivado las negociaciones para hacerse con sus servicios. Se trata del tercer intento del club vitoriano, aunque esta vez las circunstancias apuntan a que la operación podría acabar llegando a buen puerto.

Según han avanzado diferentes informaciones, entre ellas las de Andrea Calzoni y Encestando.es, las conversaciones entre ambas entidades se habrían retomado y el Baskonia vuelve a situar a Perrin como una de sus prioridades. El equipo alavés ya había intentado ficharlo en septiembre y, posteriormente, a finales de octubre, cuando las negociaciones llegaron a estar muy avanzadas. En aquel momento, la operación se habría situado en torno a los 500.000 euros, pero el Ilerna terminó frenando su marcha al no encontrar un recambio de garantías.

Ahora, el escenario ha cambiado. El Baskonia necesita reforzar cuanto antes su juego interior por la lesión de Kenneth Faried, que estará aproximadamente un mes de baja. En este contexto, Perrin vuelve a aparecer como una opción prioritaria para el conjunto de Vitoria, que no quiere esperar hasta enero, cuando el galo tiene una cláusula liberatoria por unos 200.000 euros.

La situación personal del jugador también ha dado un vuelco. Perrin no estaría satisfecho con su situación en Lleida y su voluntad de abandonar el equipo habría aumentado tras la airada discusión que tuvo con Gerard Encuentra en el banquillo durante el tercer cuarto frente al Manresa, cuando le recriminó por no darle más minutos. Además, algunos movimientos en sus redes sociales han alimentado las especulaciones sobre su futuro. El pívot ha eliminado de su perfil de Instagram las referencias y publicaciones relacionadas con el Força Lleida y ayer, día de descanso de la plantilla, compartió una imagen de París a través de sus historias.

No obstante, el presidente Albert Aliaga confirmó ayer a este diario que “Perrin jugará en Coruña al cien por cien”, aunque no descartó su salida antes de enero “si encontramos un recambio interesante”.