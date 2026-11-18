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El capitán del Ilerna Lleida, Oriol Paulí, ha dado la cara este miércoles ante los medios después de la derrota del domingo, la séptima seguida del equipo, y la quinta consecutiva en el Barris Nord, contado la última de la anterior temporada. Paulí ha reconocido que no está respondiendo. El jugador ha explicado que hace muchos años que está en el mundo del baloncesto profesional y que conoce bien la liga y ha defendido que, a pesar del mal momento, está convencido de que saldrá de esta situación: "Sé que no estoy respondiendo, pero llevo| muchos años en este negocio, en esta liga, las he visto de todos colores y sé que saldré".

El capitán también ha dejado claro que, según él, la cuestión no depende del esquema de juego. "Es una cosa mía, no tiene nada que ver con las jugadas o la táctica que hacemos si al final la pelota no entra, al final tiro yo", ha afirmado.

Paulí ha admitido que no está haciendo una buena temporada y ha asegurado que es el primero en asumirlo: "No estoy teniendo una buena temporada, soy el primero que lo asume y que lo sabe". Asimismo, ha reconocido que la situación le afecta, pero ha subrayado que "la vida sigue". En este sentido, ha pedido positividad a todo el entorno del club, ya que considera que la negatividad no ayuda al equipo. Ha recordado que queda mucha temporada por delante y que hay muchos partidos por jugar en casa, por lo cual ha reclamado la implicación de todo el mundo: "Necesitamos la ayuda de todo el mundo y lo sacaremos entre todos".

Este domingo, en la pista del Leyma Coruña, el Ilerna Lleida tiene un nuevo examen para revertir la dinámica negativa y salir del pozo de la clasificación. El alero gerundense ha asegurado que lo dará todo: "El domingo tenemos otra oportunidad. Lo que tengo claro es que me vaciaré en cada partido".