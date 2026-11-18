Zach Perrin continúa en la disciplina del llerna Lleida, al menos por el momento. El pívot francés disipó las dudas que se cernían sobre su continuidad en el club del Barris Nord, alimentadas por él mismo el lunes al borrar todas las referencias al Força Lleida en su cuenta de Instagram y compartir una foto de París, justo un día después de la airada discusión que mantuvo con Gerard Encuentra durante el partido contra el Manresa, y ayer, según confirmó el club, tal y como publicó Segrecom, participó en el entrenamiento.

Es por ello que, salvo sorpresa de última hora, parece claro que Zach Perrin estará el próximo domingo en el pabellón de Riazor para enfrentarse al Coruña, en el que podría ser su último partido vestido de burdeos. Así lo confirmó el pasado lunes a este diario el presidente del club, Albert Aliaga, quien dijo que “Perrin jugará en A Coruña al cien por cien”, aunque no descartó que, durante el posterior parón de selecciones, en el que el galo está convocado para debutar con el combinado absoluto, acabe haciendo las maletas, siempre y cuando el club cierre un recambio de garantías, algo que parece estar cerca.

A este respecto, Aliaga pidió paciencia y reconoció que “estamos mirando el mercado, pero este no nos da muchas opciones interesantes de momento. Ficharemos, está claro que sí, pero tampoco queremos traer a alguien que no mejore lo que tenemos, no vamos a hipotecar el club”, afirmó. Entre los muchos nombres que ha barajado el Ilerna estaba el del bahameño Isaiah Mobley, que estuvo cerca, pero eligió el Manresa por estar jugando competición europea. Otro de los nombres que suenan es el del dominicano Ángel Delgado. El club tiene que mirar el mercado europeo y Cotonou, ya que tiene las dos plazas de extracomunitario cubiertas con Batemon y Kuath.

El Ilerna Lleida encadena por primera vez cinco derrotas en el Barris Nord El Ilerna Lleida no para de establecer récords negativos en este desilusionante inicio de temporada. Después de perder el domingo ante el Manresa, el cuadro leridano encadena por primera vez en su historia cinco derrotas en el Barris Nord, contando la última de la pasada temporada, que fue frente al Andorra con la salvación ya asegurada, y las cuatro que lleva hasta la fecha del presente curso.Hasta ahora habían sido cuatro los partidos seguidos sin ganar como local desde su fundación en 2012. La primera vez fue en la época inicial en LEB Oro, en la temporada 2015-2016, en la que el equipo acabó perdiendo la categoría, aunque acabó evitando el descenso por una vacante. Entonces se perdió en casa de forma consecutiva ante Ourense, Palencia, Coruña y Breogán.La segunda racha de cuatro derrotas seguidas ya fue en la etapa ACB, concretamente la pasada temporada, cuando los de burdeos cedieron en el Barris Nord ante el Murcia, Unicaja, Real Madrid y Zaragoza, una racha de derrotas que llegó a ser de seis en total. El último precedente es el actual, que se remonta a la derrota frente al Andorra del 24 de mayo, fecha desde la cual la afición leridana no ve ganar a su equipo en casa. Esta temporada se ha perdido como local frente a Burgos, Real Madrid, Baskonia y Manresa, situando la racha global en siete derrotas, la peor de la historia de la entidad.