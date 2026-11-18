Perrin entrena con el Ilerna Lleida y jugará en A Coruña, pero podría ser su último partido si el club cierra algún fichaje
El francés disipó ayer todas las dudas de una posible espantada y se presentó al entrenamiento
Zach Perrin continúa en la disciplina del llerna Lleida, al menos por el momento. El pívot francés disipó las dudas que se cernían sobre su continuidad en el club del Barris Nord, alimentadas por él mismo el lunes al borrar todas las referencias al Força Lleida en su cuenta de Instagram y compartir una foto de París, justo un día después de la airada discusión que mantuvo con Gerard Encuentra durante el partido contra el Manresa, y ayer, según confirmó el club, tal y como publicó Segrecom, participó en el entrenamiento.
Es por ello que, salvo sorpresa de última hora, parece claro que Zach Perrin estará el próximo domingo en el pabellón de Riazor para enfrentarse al Coruña, en el que podría ser su último partido vestido de burdeos. Así lo confirmó el pasado lunes a este diario el presidente del club, Albert Aliaga, quien dijo que “Perrin jugará en A Coruña al cien por cien”, aunque no descartó que, durante el posterior parón de selecciones, en el que el galo está convocado para debutar con el combinado absoluto, acabe haciendo las maletas, siempre y cuando el club cierre un recambio de garantías, algo que parece estar cerca.
A este respecto, Aliaga pidió paciencia y reconoció que “estamos mirando el mercado, pero este no nos da muchas opciones interesantes de momento. Ficharemos, está claro que sí, pero tampoco queremos traer a alguien que no mejore lo que tenemos, no vamos a hipotecar el club”, afirmó. Entre los muchos nombres que ha barajado el Ilerna estaba el del bahameño Isaiah Mobley, que estuvo cerca, pero eligió el Manresa por estar jugando competición europea. Otro de los nombres que suenan es el del dominicano Ángel Delgado. El club tiene que mirar el mercado europeo y Cotonou, ya que tiene las dos plazas de extracomunitario cubiertas con Batemon y Kuath.