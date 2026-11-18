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El Pons Lleida regresa hoy (20.30) a la OK Liga con un doble reto: dejar atrás la Continental Cup y recuperar el liderato de la competición. Los listados recibirán en el Onze de Setembre a un Lloret que, pese a ser un recién ascendido, ya ha demostrado que puede competir contra cualquier rival. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada y aplazado por la participación del conjunto leridano en el torneo europeo, llega después de un fin de semana de grandes emociones. El equipo de Carlos Cortijo alcanzó la final tras protagonizar una histórica victoria ante el Barça en semifinales, aunque no pudo culminar la gesta y cayó ante el Oporto, vigente campeón de la Champions, por un contundente 7-1.

“Ganar al Barça lógicamente nos dio mucha alegría y mucha confianza. Lo hemos disfrutado, pero ahora toda la atención está puesta en Lloret”, avisó ayer Cortijo, que quiere pasar página rápidamente. Una victoria permitiría al Pons Lleida situarse nuevamente en lo más alto de la clasificación, incluso en solitario, siempre que el Voltregà no consiga ganar al Calafell en su compromiso de hoy. Los listados, junto a estos dos equipos y el Barça, que no jugará su partido aplazado hasta diciembre, son los únicos que han ganado sus dos primeros encuentros. En cuanto al Lloret, Cortijo advirtió que “en la OK Liga estamos viendo que, si bajas un punto la intensidad y la concentración, cualquier equipo te lo hace pagar”.