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El entrenador del Ilerna Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este viernes que su equipo "necesita ganar" el próximo domingo (12.00h) en la pista del Leyma Coruña para romper la mala dinámica de siete derrotas consecutivas y abandonar la última posición de la tabla.

Aunque el técnico ilerdense recordó que "ganar fuera de casa siempre es muy difícil", confía en que "una victoria podría ser un punto de inflexión", especialmente antes de las ventanas de selecciones de las próximas dos semanas. "Nuestra situación no es buena y perder no nos ayuda", añadió.

En el aspecto anímico, la plantilla es "consciente de la situación" y la urgencia de cosechar un triunfo. "Esta semana hemos hablado mucho de la importancia del partido contra el Coruña", insistió.

Además, han fijado los tres principales focos de mejora: "Defensa, rebotes y ataque estático". No obstante, desde el cuerpo técnico también han tratado de tener mayor "flexibilidad" para que los jugadores "den un paso adelante y puedan mejorar".

Sobre el Leyma Coruña, Encuentra declaró que el choque será "muy complicado". "Vienen con la ilusión de ser un equipo que acaba de ascender. Tienen un modelo de juego muy claro: juegan a muchísimas posesiones, muy rápido, y con mucho volumen de tiros de tres", destacó.

Encuentra cuenta con todos sus jugadores para el duelo del domingo, a excepción del pívot Atoumane Diagne y el base Adrià Rodríguez, ambos bajas de larga duración. El pasado jueves el escolta James Batemon, uno de los jugadores más destacados de la plantilla, sufrió un golpe. Sin embargo, se espera que la lesión no pase a mayores y puede jugar con normalidad.

Con sólo diez jugadores disponibles, el entrenador del cuadro burdeos también opinó sobre la posibilidad de hacer fichajes. "El club siempre está en el mercado. Hemos tenido dos bajas de larga duración que no hemos reemplazado, y veremos si se produce algún movimiento", concluyó.