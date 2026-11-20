Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Hace 10 años, el CP Vila-sana, vigente campeón de la OK Liga Iberdrola y campeón del mundo en 2025, hizo una apuesta por la cantera y sus jugadoras. El club de la pequeña localidad del Pla d'Urgell, que apenas cuenta con unos 750 habitantes, abrió una residencia para sus deportistas con el objetivo de facilitarles la integración y dar un paso, cuando casi nadie se atrevía a darlo, para profesionalizar la disciplina y la entidad. Una década después, la Masia de Vila-sana es la viva imagen del éxito de un club que, como apuntó a SEGRE su presidente y fundador, Ramon Porta, “ahora estamos empezando a recoger los frutos”.

Por la residencia, según explica Porta, han llegado a pasar unas 120 chicas, tanto en etapas formativas como en el primer y segundo equipo femenino. Actualmente, son seis las jugadoras que conviven en ella en dos pisos diferentes. Dos aún se encuentran en su etapa formativa y cuatro están establecidas en el primer equipo: Anna Salvat, Aina Florenza, Noa González y Elsa Salvanyà, quien destacaba que “desde el principio tuve claro que aquí apostaban por el hockey femenino y podía ser mucho más profesional. También hubo factores como los estudios, que los tenía mucho más cerca, y la casa, que está a 5 minutos del pabellón, que fueron definitivos”.

Asimismo, Salvanyà, que compagina sus estudios de Inefc y que llegó el año pasado procedente del HC Palau, destacó el papel de iniciativas como la Masia, donde el club se encarga del mantenimiento y las dietas de las jugadoras, de cara a la profesionalización del hockey femenino. “Cada vez se le está dando más importancia al femenino. Todavía falta mucho para llegar al lugar donde todo el mundo quiere, pero, poco a poco, si las cosas siguen como hasta ahora no debería haber mucho problema”, remarcó.

La façana de la Masia del Pla d’Urgell.

El éxito del club y su base, que el curso pasado ganaron el campeonato de España sub 13 y el de Catalunya sub 17, es también un éxito para el pueblo. En este sentido, el presidente manifestó que la Masia fue “un proyecto para facilitar que las jugadoras de fuera quisieran venir a Lleida”, y remarcó el gran impacto que tiene tanto el club como la residencia en la localidad. “Apostamos por la proximidad. Entre el bar del pabellón, los viajes, los alquileres y las comidas calculamos que el club genera unos 170.000 euros anuales para el pueblo”, destacó. Asimismo, Porta puso en valor la ayuda de los habitantes de Vila-sana, siempre dispuestos a colaborar. “Hay gente muy volcada con estas niñas que las han llevado al instituto o al médico y siempre han ayudado”, apuntó.