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El Ilerna Lleida ha anunciado este miércoles que Lucas N'Guessan finaliza su nueva etapa en el club, después de seis semanas reforzando los entrenamientos. El Ilerna Lleida incorporó al pívot neerlandés a principios de diciembre para que reforzara exclusivamente la dinámica de entrenos, ante la lesión de Atoumane Diagne, de larga duración, y las molestias en el tobillo de Kur Kuath.

N'Guessan defendió la camiseta leridana en la temporada 2020-2021