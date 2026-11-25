El Ilerna Lleida prescinde del pívot Lucas N'Guessan, a quien incorporó sólo para los entrenamientos
Ha reforzado la dinámica preparatoria del primer equipo durante un mes y medio
El Ilerna Lleida ha anunciado este miércoles que Lucas N'Guessan finaliza su nueva etapa en el club, después de seis semanas reforzando los entrenamientos. El Ilerna Lleida incorporó al pívot neerlandés a principios de diciembre para que reforzara exclusivamente la dinámica de entrenos, ante la lesión de Atoumane Diagne, de larga duración, y las molestias en el tobillo de Kur Kuath.
N'Guessan defendió la camiseta leridana en la temporada 2020-2021
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