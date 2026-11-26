Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Mollerussa se llevó en la tanda de penaltis un duelo que estuvo marcado por lo sucedido posteriormente en la terraza del bar del Municipal de Mollerussa, donde al salir un grupo de aficionados locales increparon al jugador del Atlètic Lleida Álex Urcan y también a su familia. El altercado empezó cuando le tiraron cerveza. Según denunciaron representantes del club de Lleida, Urcan acabó siendo agredido por los aficionados cuando fue a reprocharles lo sucedido. El árbitro del encuentro dejó constancia de estos hechos en el acta del partido.

En cuanto al fútbol, la primera parte tuvo tan poca emoción que el único momento destacado fue un gol de los locales que acabó siendo invalidado por el asistente. Fue en el minuto 11, cuando Rayco centró raso para Dueso, que marcó en un fuera de juego muy justo.

El segundo tiempo fue todo lo contrario y el partido entró en ebullición, y además de emoción hubo polémicas y alguna pequeña tangana. Al margen de la tensión, también subió el nivel futbolístico y el primero en avisar volvió a ser Dueso en el 58, con un tiro lejano que golpeó en la cruceta. La mejor oportunidad de los visitantes llegó en el 65, cuando Moha remató a fuera en carrera desde una posición muy franca.

Los goles no llegaron hasta tarde, primero a falta de diez mimutos con un penalti que convirtió Jofre Graells, que acababa de entrar en el campo, engañando a Albert Alfonso (1-0). Tras el gol, varios aficionados locales encendieron bengalas, lo que provocó que el colegiado detuviera el partido durante un minuto.

Pero esto no bajó las pulsaciones y cada duelo dividido parecía una situación de vida o muerte, con entradas a destiempo. En el 86, Airan fue expulsado con roja directa, curiosamente por protestar reiteradamente por una entrada dura que el árbitro no concedió.

A pesar de la inferioridad, el Atlètic Lleida se lanzó al ataque y encontró el premio en el 90 con un gol de Youssef, que remató un centro de Jaume Pascual con el cuerpo (1-1).

En esta acción, el Mollerussa pidió mano del delantero, pero el árbitro desoyó las protestas y mandó el partido a los penaltis, donde Campanera detuvo el primer lanzamiento del Atlètic Lleida, de Sanchís. Luego, los de Manel Cazorla no fallaron ninguno de los suyos y lograron el pase a la siguiente ronda (5-3).