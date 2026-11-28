Ronaldinho en una jugada de ataque sobre el área del Lleida. Ronaldinho junto a Raúl Ojeda.SEGRE

Publicado por A.G.E. Creado: Actualizado:

Ahora que Ronaldinho acaba de volver al fútbol, a sus 46 años, con el Ravenna, equipo de las ligas inferiores italianas, conviene recordar que el 20 de marzo del 2000 el futbolista brasileño hizo su debut en Europa en un partido amistoso en el Camp d’Esports ante la UE Lleida, entonces en Segunda División y entrenada por Víctor Muñoz, en una jornada que sirvió para rendir homenaje al eterno presidente Mario Durán, bajo cuyo mandato el Lleida logró ascender a Primera por segunda —y última— vez.

Primero se enfrentaron el Lleida del ascenso y el Dream Team del FC Barcelona. Carles Busquets, portero azulgrana, acabó en la Clínica Montserrat tras desplomarse conmocionado al recibir un balonazo en la cabeza de Javi Gracia.

El partido tenía el atractivo de ver a Ronaldinho, un jugador pretendido por varios equipos europeos. En Lleida no brilló y, además, falló un penalti en el primer tiempo que detuvo Raúl Ojeda. Ronaldinho pudo fichar en esa gira por el Barça a coste cero (solo debía pagar derechos de formación y sueldo), pero los servicios técnicos del club lo rechazaron y acabó en el París Saint-Germain, de donde Jan Laporta lo fichó por una millonada.

Eso sí, en el Camp Nou celebraron con él una Champions (2005-2006), dos Ligas (2004-05 y 2005-06), dos Supercopas, un Balón de Oro y una ovación del público del Bernabéu tras una rotunda victoria ante los blancos.

El Lleida jugó con Raul Ojeda, Fran, Oriol, Quique Alvárez, Javi García, Roa, Simplicio, Maqueda, Maldonado, Maia, Mikel. También jugaron, Setvalls, Gallart, Calderón, Escoda, Vlademir, Stanic, Simeón, Josemi y Javi Peña.

El Gremio jugó con Danriei, Anderson, Marinho, Nené, Astrada, Roberto, Paulo Nunesa, Pansera, Ronaldinho, Zinho, Rodrigo. También jugaron: Hernani y Tinga.

Incidencias: 6.800 espectadores en el Camp d’Esports que dejaron en taquilla 3.500.000 pesetas de recaudación.

Los héroes del ascenso frente al Dream Team Antes del Lleida-Gremio se jugó otro partido entre el Lleida del ascenso, temporada 92-93 y el Dream Team. Mané y Reixach fueron los entrenadores. En el campo, estrellas como Bakero, Laudrup, Stoichov, Begiristain, Alesanko o Schuster. En el Lleida, Gonzalo, David, Bartolo, Rubio o Palau.



